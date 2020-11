Beppe Fiorello contro Doc-Nelle tue mani e Luca Argentero? Il tweet

By

Beppe Fiorello contro Luca Argentero? È la domanda che in tanti si stanno ponendo in queste ore dopo lo strano tweet scritto dall’attore siciliano, volto di tante fiction Rai di successo. Il fratello minore di Rosario Fiorello ha condiviso sul suo account un articolo di giornale che elogia il suo ultimo lavoro televisivo, Gli orologi del diavolo in onda dallo scorso 9 novembre.

Nell’articolo pubblicato da La Repubblica Beppe Fiorello ha sottolineato in rosso alcune frasi. Più precisamente quelle inerenti l’assenza di ospedali e medici da Gli orologi del diavolo, serie ispirata alla storia vera di Gianfranco Franciosi, primo infiltrato civile tra i narcos. Oltre a sottolineare queste affermazioni, Fiorello ci ha tenuto a precisare che la sua ultima serie è decisamente coraggiosa e non si avvale di modelli narrativi rassicuranti.

“Io ho sempre lavorato così, non mi piace andare sul sicuro”, ha fatto sapere via Twitter il 51enne. Un riferimento, quello di ospedali e medici, che ha fatto subito pensare a Doc-Nelle tue mani, indubbiamente la fiction Rai più vista del 2020 seguita da ben 8 milioni di telespettatori.

Anche il protagonista di Doc, Luca Argentero, ha visto nelle parole di Beppe Fiorello un chiaro riferimento alla serie tv su Andrea Fanti e ha così prontamente replicato. “Che strano tweet”, si è limitato a segnalare Argentero, che ci ha tenuto a dire la sua. Davanti a tale replica Fiorello è rimasto in silenzio: che ci sia davvero maretta con il collega torinese?

Un infinito grazie al pubblico che sta amando #gliorologideldiavolo una serie coraggiosa che non si avvale di modelli narrativi rassicuranti, io ho sempre lavorato così, non mi piace andare sul sicuro.

A lunedì e martedì prossimo con le ultime due puntate e un finale mozzafiato pic.twitter.com/jjfw3NovoE — Giuseppe Fiorello (@BeppeFiorello) November 11, 2020

È bastato questo per scatenare sui social network una vera e propria faida tra i fan di Beppe Fiorello e i sostenitori di Luca Argentero. Ci sarà presto un chiarimento da parte del primo? Intanto è noto che i numeri de Gli orologi del diavolo sono ben lontani dai grandi successi di Fiorello in televisione.

La nuova fiction di Beppe Fiorello – che vede nel cast pure Nicole Grimaudo e Claudia Pandolfi – ha conquistato a malapena 5 milioni di telespettatori. Numeri buoni ma ben lontani dai fasti di un tempo. E parecchio distanti dai risultati di Doc-Nelle tue mani, che è stato già confermato per una seconda stagione.