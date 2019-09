Beppe Convertini: cosa succede con Ingrid Muccitelli?

Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli guidano la nuova edizione di Linea Verde. Ma…sembra esserci qualcosa che non va…sarà così?

Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini sono due volti Rai. Insieme i due sono impegnati nella conduzione della nuova stagione di Linea Verde, programma prezioso di Rai Uno che va in onda ogni domenica alle 12:20. Per il programma Beppe ed Ingrid sono una vera e propria novità anche se qualcuno ha notato che forse ‘qualcosa non va’. Alberto Dandolo su Oggi ha fatto notare che di recente ci sono state alcune dimenticanze da parte del conduttore e in più è balzata agli occhi dei più attenti l’assenza di Ingrid nella fase di promozione del programma. Che questa nuova coppia televisiva non abbia trovato ancora il feeling perfetto per lavorare fianco a fianco? Chissà! Fatto sta che questa ‘distanza’ tra i due professionisti si nota e non poco.

Ingrid assente, Convertini dimentica…il feeling non è ancora stato raggiunto? “Ah, saperlo”

Sul settimanale Oggi, tra le pillole di gossip dello spumeggiante giornalista si legge: “Ingrid Muccitelli, 40, è nuovo volto femminile di Linea Verde, trasmissione di punta di Rai 1. In molti hanno notato che, a promuovere il programma nei giorni precedenti la messa in onda sia stato solo il suo collega conduttore Beppe Convertini, 48, che ha anche ‘dimenticato’ di citarla in alcune ospitate. Una scelta precisa di Ingrid, quella di non affiancare l’attore nella fase di promozione? Ah, saperlo…”. Eh già, chissà cosa sarà successo tra i due (sempre se fosse successo qualcosa). Intanto però, dobbiamo dire che si dice che a salvare la nuova stagione di Linea Verde ci stia pensando la presenza del simpaticissimo Peppone.

Linea Verde: Muccitelli? Convertini? Ma meno male che c’è Peppone!

Come scrive TvBlog lui sembra essere l’unico ‘realmente interessato e realmente entusiasta’ a quello che la trasmissione dedicata alla bellezza del territorio italiano propone. I complimenti, tantissimi, rivolti a lui molto probabilmente rivelano che la conduzione di Convertini e della Muccitelli per ora non piace. Ovviamente la stagione è ancora lunga e il tempo per cambiar le cose c’è eccome. Dunque, questi due nuovi conduttori hanno bisogno di tempo sia per conoscersi meglio e sia per amalgamarsi con lo spirito di Linea Verde.