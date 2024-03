Benji Mascolo sorprende: lettera aperta (strappalacrime) per Fede

Benjamin Mascolo ha sorpreso i fan e ha scritto una lettera aperta all’ex compagno di palco Federico Rossi. I due hanno ottenuto anni di successi grazie alle loro canzoni. Ma poi qualcosa si è rotto ed hanno intrapreso strade diverse. Ora Benji ha deciso di tendere una mano all’amico per cercare di “ricostruire”.

Su Instagram il giovane ha taggato Federico e ha detto che loro sono come Messi e Ronaldo: due grandi giocatori che non si passano mai la palla per fare a gara a chi segna più goal. Ha ammesso che degli errori ci sono stati dalla parte di entrambi.

“Entrambi siamo stati persi per tanti anni, ci siamo persi crescendo e ci perdiamo costantemente. E anche se odio sentirmi ‘perso’ preferisco questa insicurezza che il falso senso di sicurezza di una vita con il freno a mano tirato. Io qui ti scrivo per dirti che anni fa ci siamo trovati e potremmo farlo di nuovo“

Benji invita quindi l’amico a riprovarci anche perché insieme hanno realizzato molte cose belle. Si è reso conto che con lui riesce ad essere una persona migliore e quando ci sono stati contrasti non sono stati capaci di trovare una strada comune. Il cantante ritiene anche però, che lui è capace di dargli una profondità maggiore. Secondo Mascolo si completano “come lo Ying e lo Yang“.

“Ma la verità è che insieme siamo una forza della natura e te lo dico questo non per cercare di sminuirci individualmente, ma al contrario spronarci a stringerci la mano una volta ancora e ricordarci che insieme nulla è impossibile“

Benji ha poi ammesso di aver commesso l’errore di essersi allontanato a causa di qualcuno che gli “ha messo una pulce nell’orecchio“. Di ciò ora si pente molto.

“Quando la fama e il successo ci avevano spremuto fino all’osso il nostro rapporto si era incrinato e una pulce nell’orecchio mi ha detto che valevo di più della situazione in cui ero. E aveva ragione. Ma quello che non ho mai capito, è che anche tu valevi molto di più della situazione in cui eravamo, valevi di più del vecchio me“

L’artista ha concluso la lettera chiedendo all’amico di darsi un’altra possibilità per dimostrare ancora di più quanto valgono e in un certo modo ritentare quel successo di un tempo. Il motivo per il quale Benji abbia teso nuovamente un braccio a Fede è chiaro a tutti, dato che nel mondo della musica è un po’ che manca. Dunque è vero che la forza che hanno avuto insieme, da soli non riescono ad averla. Ma Fede riuscirà a mettere da parte le incomprensioni e le delusioni per ritentare una carriera professionale con l’amico?

La lettera scritta qualche anno fa

Non è la prima volta che Benji scrive una lettera a Fede, l’ultima c’è stata nel 2021. Anche in quel caso il giovane ha provato a tendere una mano verso di lui, riempiendolo di complimenti. Ma in molti hanno letto falsità nelle sue parole.

Con il fidanzamento con Bella Thorne, è sembrato che Mascolo abbia avuto altre mire, mettendo da parte la musica italiana, per il cinema. Ma da quando la relazione è finita e dopo aver superato i problemi di tossicodipendenza, Benji sembra che voglia tornare alle origini. Dunque ora lo scopo è quello di recuperare il rapporto con Federico, che per ora non ha ancora risposto all’amico. Forse avrebbe preferito prima una telefonata privata.