Benji e Fede: continua la love story tra Benjamin e Bella Thorne VIDEO

Benji e Fede: Benjamin Mascolo e Bella Thorne stanno insieme, ultime news

Benjamin Mascolo di Benji e Fede e Bella Thorne sono tornati a farsi vedere insieme. Questa volta non sono stati beccati da nessun paparazzo o fan troppo curioso: è stata la stessa cantante e attrice americana a postare un video col nuovo fidanzato su Instagram (che potete vedere più in basso). Bella e Benji si mostrano sorridenti e complici mentre mangiano e scherzano insieme a Los Angeles. Mascolo ha concordato con l’amico e collega Federico Rossi una pausa dalla musica e dai social network e si sta concedendo una lunga vacanza negli Stati Uniti, dove abita la Thorne. Con la quale aveva già flirtato su Instagram qualche anno fa ma è stato un recente incontro a far esplodere la passione tra i due, culminato con un focoso bacio scambiato all’ultima edizione del Coachella.

Benjamin e Bella Thorne: single da qualche mese

Prima di rincontrarsi a Los Angeles, Benjamin Mascolo e Bella Thorne hanno chiuso delle storie importanti. Il chitarrista di Benji e Fede ha detto addio a Demetra Avincola, attrice famosa per il ruolo di Margot nell’ultima stagione di Un medico in famiglia. La storia tra i due, piuttosto seria, si è bruscamente interrotta nel 2018. Successivamente si è parlato di un flirt tra Benji e Silvia Provvedi de Le Donatella ma il gossip non è mai stato confermato. Bella Thorne invece ha lasciato dopo due anni il rapper Mod Sun, con il quale ha vissuto per qualche mese una relazione poliamorosa che ha coinvolto l’influencer americana Tana Mongeau.

Benjamin Mascolo: chi è la nuova fidanzata Bella Thorne

Bella Thorne è una cantante e attrice classe 1997. Ha iniziato a recitare da bambina ma è diventata famosa grazie alla serie tv della Disney A tutto ritmo. Bella – il cui vero nome è Annabella – lavora anche come doppiatrice. In passato ha amato personaggi famosi: da Gregg Sulkin a Tyler Posey, passando per Lil Peep.