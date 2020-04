Benji e Fede, libro Naked: c’è la data ufficiale d’uscita

Il libro del duo musicale sarà disponibile il 5 maggio: dopo il rinvio dello scorso mese, Benji e Fede annunciano la data ufficiale dell’uscita sui social

L’uscita del libro del duo modenese era stata posticipata circa un mese fa. ‘Naked’ sarebbe dovuto essere disponibile in tutte le librerie il 17 marzo scorso ma, a causa delle restrizioni governative in merito all’emergenza sanitaria, compresa la chiusura delle librerie di tutta Italia, la pubblicazione è stata rinviata. “Purtroppo per motivi di forza maggiore legati alle regole di contenimento e alla chiusura di tutti i negozi comprese le librerie, siamo costretti a spostare l’uscita del nostro nuovo libro”, dichiaravano i due artisti. Qualche giorno fa, sono arrivate nuove normative da parte del Governo, ovvero la riapertura delle librerie. Probabilmente, per questo motivo, sarà possibile recarsi nei negozi appositi per prenotare e/o acquistare il primo libro di Benji e Fede. L’opera letteraria avrebbe dovuto spiegare i motivi dell’addio del duo musicale. Pochi minuti fa, i modenesi hanno annunciato sui social che ‘Naked’ uscirà il 5 maggio!

‘Naked’, ora è ufficiale: il libro di Benji e Fede uscirà il 5 maggio

“5 maggio. Finalmente abbiamo la data di uscita del nostro libro ‘Naked’! Grazie davvero con tutto il cuore per aver portato pazienza e aspettato, ma ora è ufficiale e niente (ok non portiamo sfortuna) potrà fermarci! E saremo noi in diretta Instagram a leggervi qualche piccola parte nei prossimi giorni in attesa dell’uscita ufficiale!”, questo quanto pubblicato dai due cantanti su Instagram.

Rinviato il concerto all’Arena di Verona, l’annuncio

Gli spettacoli musicali previsti all’Arena di Verona per il mese di maggio sono saltati per contenere la diffusione del Coronavirus. Per il duo avrebbe dovuto essere l’ultimo concerto prima dell’addio definitivo: “E così oggi abbiamo avuto la conferma ufficiale che aspettavamo: purtroppo il nostro concerto all’Arena di Verona previsto per il 3 maggio è stato rimandato a data da destinarsi. Tutti i biglietti venduti sono e saranno sempre validi per la nuova data, per la quale vi comunicheremo il giorno esatto appena sarà deciso dagli enti organizzativi”.