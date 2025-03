Benji e Fede, cambia tutto (di nuovo). Polemica web: fans delusi

Erano poco più che adolescenti Benji e Fede quando hanno iniziato il loro percorso artistico con una chitarra e la voce intonata, dando vita a brani inediti. Sono passati dieci anni da allora e la loro musica è ancora molto amata dal pubblico italiano che fa il tifo per il duo e supporta i due artisti in ogni occasione.

Tra loro non è sempre stato tutto roseo, ad un certo punto della carriera i due hanno deciso di intraprendere strade diverse per poi ritrovarsi più uniti che mai. Oggi, però, sui social Benji e Fede hanno annunciato una notizia che ha lasciato l’amaro in bocca per quei fans che non vedevano l’ora di rivederli e emozionarsi con un loro concerto. Tra qualche mese era previsto uno spettacolo per celebrare il decimo anniversario del duo. A quanto pare l’evento è slittato a settembre e attraverso un post Instagram i due ragazzi hanno spiegato il motivo.

L’annuncio di Benji e Fede

Benji e Fede hanno appena pubblicato un lungo messaggio sui social attraverso cui spiegano i motivi che li hanno spinti a posticipare i concerti. Così nel post si legge che i due avevano voglia di regalare ai fans uno spettacolo senza precedenti ma non sono riusciti a realizzarlo nei tempi stabiliti. Pertanto, hanno deciso di rimandare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benji & Fede (@benjiefede)

La reazione dei fans

Il loro annuncio ha scatenato il web che ancora una volta si è diviso in due: da un lato c’è chi continua a supportarli e a sostenerli; dall’altro chi, invece, è deluso dalla notizia ricevuta e ritiene che non sia idoneo il comportamento adottato dai cantanti.

Qualcun altro, inoltre, ha scommesso sul fatto che tra i due possa essere in corso una nuova crisi artistica come è avvenuto qualche anno fa quando la coppia aveva deciso di separarsi e intraprendere strade diverse.

Le nuove date

Nell’attesa di scoprire ulteriori dettagli, Benji e Fede hanno riferito le nuove date che sono: 17 settembre a Roma presso l’Auditorium Parco della Musica e il 19 settembre a Milano a Carroponte.

Dieci anni di carriera

Dieci anni fa Benji e Fede hanno iniziato con esibizioni su Youtube, pubblicando cover. Poi la svolta avvenuta nel 2014 quando hanno partecipato alle selezioni del Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte, senza, però, ottenere risultati.

L’esperienza all’Ariston è stata in ogni caso speciale e ha permesso loro di attirare l’attenzione dei fans. Così tra un video sui social e una canzone orecchiabile, sono riusciti a conquistare followers e una cerchia di ascoltatori che ancora oggi fanno il tifo per loro e li seguono ovunque. Dopo una serie di successi, Benji e Fede hanno deciso di allontanarsi, almeno per un po’. Nel 2018, i due si separano.

Non sono bastati singoli a fare dimenticare il duo che nel 2024 ha annunciato il grande ritorno ed ora si trova a festeggiare dieci anni di carriera.