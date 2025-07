Benji diventa papà, l’annuncio sui social. “E Federico?”, reazione inaspettata

Benji sta per diventare papà. Lo ha annunciato sui social con un post commovente in cui si mostra insieme alla sua compagna e al pancione. Nessun dettaglio sul periodo di nascita del bebè né sul sesso, ma dagli scatti traspare tutta la felicità dei futuri genitori. Molti fan non hanno perso occasione per commentare la bella notizia, e qualcuno ha anche fatto riferimento al collega Federico.

Benji, l’annuncio sui social: presto papà

Il post che Benji ha pubblicato per condividere con i fan la lieta notizia della gravidanza ha fatto il giro del web e ha commosso tutti, grazie alle parole uniche e toccanti con cui l’artista ha espresso la sua gioia.

Le immagini trasmettono dolcezza, calore familiare, empatia e tanta voglia di vivere questo momento speciale insieme alla sua fidanzata e futura mamma di suo figlio. “Guardarti diventare madre è una meraviglia. Ogni giorno mi insegni qualcosa di nuovo. Non c’è niente di più grande. E niente di più coraggioso“. Ha scritto, sotto una foto che li ritrae in un abbraccio sincero e rispettoso.

La reazione dei fan: “Dov’è Federico?”

Mentre Benji si gode questo momento speciale insieme alla sua compagna, c’è chi non ha potuto fare a meno di chiedersi se il collega Federico sia al corrente della notizia. Sotto al post, infatti, l’artista ha ricevuto molti commenti da parte dei follower che lo supportano e sostengono da sempre, tra cui molti messaggi di auguri. Chissà se anche il suo amico e compagno di mille avventure ne è venuto a conoscenza?

Chi è la moglie di Benji e futura mamma

La moglie, compagna e futura mamma si chiama Greta Cuoghi, è originaria di Modena ed è nata nel 2003. Poco nota e molto riservata, Greta è lontana dal mondo dello spettacolo. È entrata a fare parte della vita del cantante in un periodo molto delicato per lui: i due si sono conosciuti nel 2022, poco dopo la fine della relazione dell’artista con l’attrice statunitense Bella Thorne. Greta ha rappresentato per lui un punto di svolta: una presenza stabile, dolce e autentica che lo ha aiutato a ritrovare serenità.

Nel novembre del 2023, Benji e Greta hanno deciso di sposarsi: un rito civile, cerimonia intima e riservata a Modena, pochi invitati e nessun effetto mediatico. Benji la considera una donna intelligente e dolcissima e in passato aveva già espresso il desiderio di diventare genitore con lei, definendola la madre dei suoi figli. A distanza di tempo, quel desiderio è diventato realtà: la famiglia si sta allargando e presto arriverà un bebè.