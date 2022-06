Benjamin Mascolo e Bella Thorne: la lettera d’addio, matrimonio in fumo

Tra Benjamin Mascolo e Bella Thorne è finita. Il cantante, ex membro del duo Benji e Fede, ha annunciato di aver rotto con la star Disney americana, che avrebbe dovuto sposare a breve. Ecco tutti i dettagli sulla rottura della coppia e sui presunti motivi che hanno portato il 28enne e la 24enne a lasciarsi improvvisamente a due passi dall’altare.

La notizia si è diffusa nelle prime ore di oggi, 3 giugno 2022. Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono detti addio, lasciando centinaia di fan sgomenti. La coppia sembrava essere più affiatata che mai, condividendo dolci momenti sui social, progettando un futuro insieme dopo la proposta di matrimonio fatta dal cantante e un film insieme che ha celebrato il loro amore. Purtroppo, tutto è andato in fumo. L’annuncio della rottura tra i due è stato dato dallo stesso Mascolo con un post fiume su Instagram.

Il messaggio, scritto in inglese, ripercorre le sensazioni del cantante in questi 3 anni passati al fianco dell’artista statunitense. Dalle sue parole non traspare rancore, anzi. Mascolo ha definito la Thorne come “l’essere umano più bello del mondo”, dicendosi infinitamente grato di averla incontrata in quanto lei lo ha letteralmente salvato. Grazie a lei, ha scritto, il 28enne ha imparato cosa vuol dire essere amato incondizionatamente da qualcuno.

Tuttavia, qualcosa si è rotto: l’italoaustraliano ha detto di dover intraprendere un nuovo percorso di vita senza la donna che ha amato e che amerà sempre. “Doveva andare così. Ed è stato bello. Auguro solo il meglio a questa persona e ci sarò sempre per lei” ha concluso Mascolo rivolgendosi alla Thorne.

Leggendo queste parole così profonde non è chiaro il motivo della rottura della coppia, né quando si sono allontanati né chi ha deciso per primo di separarsi. Al momento ci è dato da sapere solo che tra loro è finita. La 24enne, dal canto suo, non ha ancora detto nulla a proposito.

Si tratta sicuramente di una rottura dolorosa ma, a quanto pare, non rancorosa. Mascolo, che nelle storie Instagram delle scorse ore ha ringraziato gli amici e l’arte per farlo sentire meglio, sta passando sicuramente un periodo non facile.

Benjamin Mascolo e Bella Thorne stavano insieme dall’aprile del 2019. Lo scorso anno, nel marzo del 2021, è arrivata la proposta di matrimonio del cantante, a cui la 24enne ha prontamente detto sì. Un mese dopo, ad aprile 2021, i due hanno tenuto una sontuosa festa di fidanzamento con i loro conoscenti. I due, però, non hanno fatto in tempo a sposarsi.

Solo un mese fa, in occasione della festa della mamma, Mascolo ha postato su Instagram una foto della sua amata facendole gli auguri in quanto futura mamma dei loro bambini. Una frase del genere sembrava voler trasmettere la loro intenzione di metter su famiglia. Inaspettatamente, qualche settimana dopo, i due hanno rotto.