Benedetta Valanzano racconta il suo parto difficile: “Ho avuto paura”

Benedetta Valanzano e la figlia Anita: un parto complicato

Benedetta Valanzano è diventata mamma. Lo scorso 11 maggio è nata la primogenita dell’attrice. La piccola Anita è frutto del matrimonio tra la Valanzano e il marito Vittorio Ciancio, avvocato civilista napoletano. Stringere tra le braccia la bambina non è stato un traguardo raggiunto con facilità: Benedetta ha vissuto una gravidanza complicata e il parto non si è rivelato una passeggiata. La stessa ex protagonista di Un posto al sole ne ha parlato in un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna. Oggi tutto procede a meraviglia ma Benedetta, come tante neo mamme, ha dovuto fare i conti con una realtà nuova e destabilizzante.

Le dichiarazioni di Benedetta Valanzano sul parto

Benedetta Valanzano ha dato alla luce la sua Anita con un parto cesareo d’urgenza ma le prime paure sono cominciate con la gravidanza. Ad ottobre l’attrice è corsa al pronto soccorso dopo un grossa perdita di sangue e ha dovuto vivere la dolce attesa a casa, completamente a riposo. “Il termine previsto per il parto era il 22 maggio ma quando sono andata in ospedale per uno dei controlli hanno deciso di ricoverarmi subito perché avevo poco liquido amniotico. Per evitare che la bambina andasse in sofferenza i medici hanno deciso di indurre il parto e sono cominciate le prime contrazioni”, ha raccontato Benedetta alla rivista edita da Cairo Editore.

Benedetta Valanzano ricorda il suo parto difficile

“All’inizio io e mio marito eravamo abbastanza rilassati: ho fatto anche un bel pranzo per tenermi in forze per il parto. Poi, però, verso le sette di sera all’improvviso ho avuto una grossa perdita di sangue: un distacco di placenta. Non ho ricordi nitidi ma nel giro di pochi minuti mi sono trovata a tremare in sala parto. Nel giro di cinque minuti hanno tirato fuori la bambina: non me l’aspettavo così il parto. Devo dire la verità: non ho pianto. Le lacrime di felicità sono arrivate solo dopo, quando sono tornata in stanza”, ha aggiunto Benedetta Valanzano.

Benedetta Valanzano: la vita dopo parto e gravidanza

Benedetta Valanzano non ha nascosto che quel parto l’ha segnata e che l’allattamento è piuttosto complicato. “Fin da subito ho voluto allattarla per il suo bene ma all’inizio è stato molto duro e doloroso”, ha puntualizzato la 34enne, che nelle prime settimane di vita di Anita ha fatto affidamento su una puericultrice. Non solo: dopo il parto Benedetta ha scelto di donare il sangue del cordone ombelicale. Il sangue placentare contiene infatti delle cellule staminali utili per trapianti.

Benedetta Valanzano: chi è l’attrice

Benedetta Valanzano è un’attrice diventata popolare grazie al ruolo di Valeria Paciello nella soap opera Un posto al sole. Successivamente ha lavorato a numerose e popolari fiction, tra cui: Elisa di Rivombrosa, I Cesaroni, Don Matteo. Ha fatto numerose apparizioni pure al cinema e nel 2010 ha partecipato a Ballando con le Stelle. Nel 2017 si è sposata con l’avvocato Vittorio Ciancio.