Benedetta Rossi, il sogno diventa realtà: “Io e Marco diventeremo mamma e papà di due bimbe”

Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili, attraverso un post pubblicato su Instagram, hanno annunciato di essere in procinto di adottare due sorelline. La cuoca e blogger 53enne ha spiegato che il percorso di adozione è in corso da tempo e che ora si è giunti a una fase avanzata per completare le procedure. In particolare, la coppia si è immortalata in aeroporto, con i passaporti in mano, raccontando che a breve farà il viaggio più importante della sua vita. Non ha però rivelato in quale Paese si dirigerà. Al momento, quindi, non è stata resa nota la provenienza delle bimbe che presto andranno ad allargare la famiglia Rossi-Gentili.

Benedetta Rossi e Marco Gentili stanno adottando due sorelline

“Valigie pronte, passaporti in mano e il cuore che batte a mille”, si legge nel messaggio scritto da Benedetta Rossi, ricordando che con il marito ha sempre viaggiato molto e che la scintilla d’amore è scoccata proprio mentre si trovavano entrambi lontani da casa. “Oggi – ha aggiunto – partiamo per il viaggio che stavamo aspettando da tanto, quello più lungo, emozionante e meraviglioso di sempre“. La blogger ha rimarcato che quello che sta per affrontare sarà un qualcosa di diverso, di mai vissuto prima. La destinazione non è solo un luogo geografico, ma è la speranza di un nuovo inizio.

A questo punto è arrivato l’annuncio relativo all’adozione: “Partiamo per completare il puzzle della nostra vita con due anime, due sorelline che il destino ha intrecciato alle nostre storie e che finalmente stiamo per stringere a noi”. La cuoca ha poi evidenziato che il percorso per accogliere le bimbe è durato anni, dove non sono mancati silenzi, attese e speranze. Un periodo segnato dalla compilazione di numerose carte e dallo svolgimento di molti test.

“Abbiamo imparato ad aspettare con una pazienza che non sapevamo di avere e siamo riusciti a proteggere un sogno che oggi è a un passo dal diventare realtà”, ha continuato Rossi, rimarcando di aver voluto custodire insieme al marito fino ad oggi il segreto legato alla doppia adozione.

E ancora: “Non è stato semplice, ma è stato il nostro modo per diventare mamma e papà. Ora dovremo affrontare ancora dei passaggi formali ma delicati e poi mancheranno solo gli ultimi passi, quelli più importanti, che richiederanno ogni grammo della nostra presenza, del nostro amore e della nostra attenzione”.

La cuoca ha quindi spiegato che nelle prossime settimane si dedicherà esclusivamente a tutti i passaggi da effettuare per poter portare in Italia le due bimbe e che quindi terrà il telefono in tasca, rinunciando alla dimensione pubblica. “Abbiamo bisogno di silenzio intorno a noi per ascoltare e accogliere tutte le emozioni che vivremo mentre nasce la nostra nuova famiglia“, ha detto ancora la blogger che ha poi fatto una promessa a tutte le persone che la seguono, ossia che saranno lei stessa e Marco a condividere in futuro il racconto di quel che accadrà.

“Fino ad allora, vi chiediamo comprensione e vi ringraziamo già da ora per l’affetto immenso che ci dimostrate sempre e per il rispetto che avrete di questo spazio privato che vogliamo proteggere. Il viaggio più bello della nostra vita comincia adesso. Ci vediamo al ritorno, quando la nostra famiglia sarà finalmente al completo”, ha concluso Rossi.

Le rivelazioni del marito a Verissimo: “Perché non abbiamo avuto figli”

Lo scorso ottobre Benedetta Rossi aveva fatto tappa a Verissimo. Nella trasmissione era intervenuto anche il marito, che aveva rivelato i motivi legati alla loro mancata genitorialità. L’uomo aveva sottolineato che con la moglie aveva avuto per anni il desiderio di avere dei frutti d’amore. Il problema è che ogni sforzo è risultato vano. “Non abbiamo avuto figli, semplicemente non sono arrivati. Quindi siamo andati avanti guardando a tutte le cose belle che ci sono accadute. Probabilmente saremmo stati dei buoni genitori, però è andata così”, aveva confessato Gentili.