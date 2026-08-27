Benedetta Rossi è diventata mamma a 53 anni di due figlie: presentate Natacha e Sharlyn

Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili sono diventati madre e padre. La cuoca e blogger 53enne ha annunciato attraverso un post diffuso su Instagram di aver completato la procedura di adozione di due bimbe, rispettivamente di 10 e 9 anni. Il 10 luglio scorso aveva spiegato che si sarebbe assentata dai social per qualche settimana per andare a conoscere nel Paese d’origine le piccole, senza fornire altri dettagli. Il 27 agosto è arrivata la grande gioia, urlata sui social: lei e Marco sono “ufficialmente una famiglia”. Un sogno che si avvera per i due coniugi che, in passato, avevano confessato pubblicamente di aver tentato per un lungo periodo di diventare genitori in modo naturale, senza però riuscirci.

Benedetta Rossi è diventata mamma di due figlie adottive a 53 anni: l’annuncio

“Il viaggio è arrivato a destinazione, 𝐒𝐈𝐀𝐌𝐎 𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐌𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐔𝐍𝐀 𝐅𝐀𝐌𝐈𝐆𝐋𝐈𝐀ⵑ Non esistono parole per descrivere l’emozione del primo incontro, del primo sguardo e del momento in cui queste mani si sono strette”, ha esordito la cuoca su Instagram, a corredo di un’immagine in cui ha mostrato le sue mani e quelle del marito intrecciate a quelle delle due bimbe adottate. Ha poi riferito per la prima volta i nomi delle figlie adottive e la loro terra d’origine, ossia la Costa Rica:

“Le nostre bambine si chiamano Natacha e Sharlyn, hanno 10 e 9 anni, sono meravigliose, piene di luce e voglia di vivere. Il mese scorso siamo venuti in Costa Rica per raggiungerle. Il 13 luglio alle otto del mattino, siamo andati nell’istituto dove vivevano e dove sono cresciute. Avevamo il cuore in gola, gli occhi lucidi e un po’ di paura, ma è successa una piccola magia…si è aperta una porta e loro ci sono venute incontro correndo, piene di gioia, gridando “mamma e papà!”

“La lunga attesa e tutte le paure sono svanite in un secondo – ha confidato Benedetta – Si sono fidate di noi sin dal primo istante ed è stato tutto così naturale che sembrava ci conoscessimo da sempre. In queste settimane abbiamo vissuto insieme ed è stato il periodo più intenso, emozionante ed impegnativo della nostra vita; ci siamo presi tutto il tempo necessario per imparare a conoscerci, con pazienza e passi leggeri. Abbiamo accolto le loro storie, interpretato i loro timori, ascoltato i loro silenzi. La nostra famiglia adesso è come un piccolo seme che è appena germogliato e che sta crescendo giorno dopo giorno”.

Rossi ha proseguito dicendo che tra non molto lei, il marito e le bimbe torneranno in Italia e che non vedono l’ora di rientrare. Infine ha ringraziato i tanti fan che in questo periodo le hanno inviato messaggi di sostegno, vicinanza e affetto.

Le confessioni di Marco Gentili a Verissimo: “Perché non abbiamo avuto figli”

Lo scorso ottobre la blogger era stata ospite in una puntata di Verissimo. Nel programma era intervenuto anche il marito, che aveva confidato in modo sincero e a tratti doloroso i motivi per i quali non avevano avuto figli. L’uomo aveva riferito che con Benedetta aveva tentato per anni ad avere un figlio in modo naturale, in quanto cullavano il desiderio di avere una famiglia. Purtroppo i tentativi per diventare padre e madre non sono mai andati a buon fine. Da qui la decisione presa nei mesi scorsi di adottare due figlie. E adesso Marco e Benedetta possono iniziare a godersi la famiglia tanto desiderata.