Dopo la rottura con Riccardo Scamarcio Benedetta Porcaroli non sarebbe tornata tra le braccia dell’ex fidanzato, il regista Michele Alhaique. A farlo sapere su Dagospia il sempre informato Ivan Rota, che per primo aveva parlato di un riavvicinamento dei due attori ai rispettivi ex partner, quelli che avevano mollato un anno fa per vivere la loro storia d’amore.

Se il ritorno di fiamma tra Riccardo Scamarcio e la manager Anghar Wood, dalla quale ha avuto la figlia Emily, pare certo diversa sarebbe la situazione tra Benedetta Porcaroli e Michele Alhaique, che si sono amati per sei anni con tanto di convivenza. A quanto pare il regista avrebbe dimenticato la sua ex fidanzata con un’altra attrice: Carlotta Antonelli.

Nota per il ruolo di Angelina nella serie tv Netflix Suburra, l’Antonelli conosce da tempo Alhaique: i due hanno lavorato insieme nel 2016 nella fiction Mediaset Solo con protagonista Marco Bocci. A distanza di tempo, dunque, tra i due sarebbe sbocciato un sentimento più profondo.

A incuriosire, però, il fatto che sembra che Carlotta Antonelli sia molto amica di Benedetta Porcaroli. La liaison con Michele Alhaique ha rotto l’amicizia delle due giovani e promettenti attrici? Al momento non è chiaro: tra l’altro le due continuano a seguirsi su Instagram. Fake news o no?

Quel che è certo è che la relazione tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli è durata a malapena un anno. Vissuta nel massimo riserbo per volere dei diretti interessati l’ormai ex coppia non ha svelato i motivi della rottura.

Chi è Benedetta Porcaroli

Classe 1998, Benedetta Porcaroli è un’attrice italiana diventata famosa grazie al ruolo dell’adolescente Chiara nella serie tv Netflix Baby. L’esordio televisivo è però avvenuto nel 2015, nella fiction Rai Tutto può succedere. Da allora la carriera di Benedetta ha spiccato il volo e l’attrice nata e cresciuta a Roma si è data da fare tra cinema e televisione. Ha recitato in numerosi film quali: Perfetti sconosciuti, Sconnessi, Quanto Basta, Una vita spericolata, Tutte le mie notti.

Il suo percorso nel mondo dello spettacolo è stato sicuramente segnato dalla performance in 18 regali: accanto a Vittoria Puccini ed Edoardo Leo Benedetta Porcaroli ha emozionato e commosso il pubblico italiano. Tra i suoi ultimi progetti cinematografici: La scuola cattolica e L’ombra del giorno.

In televisione è stata protagonista di un episodio di Non uccidere, la fiction di Rai Tre con Miriam Leone. Proprio qui ha conosciuto Michele Alhaique (che prima di incontrare Benedetta ha amato per svariati anni Greta Scarano).