Fabio Caressa e Benedetta Parodi stanno insieme da sempre, questa è la sensazione di chi li segue o semplicemente di chi segue il gossip. Hanno fatto una lunga chiacchierata con il Corriere, raccontando di un weekend trascorso in Franciacorte. Un weekend fatto però di lunedì e martedì, perché Caressa lavora sempre di domenica sui campi di calcio come voce di Sky. Dal loro amore sono nati tre figli e non hanno alcuna intenzione di entrare a far parte della lunga lista di coppie storiche che sono scoppiate. Nel 2022 ne sono scoppiate diverse, infatti: Totti e Ilary, Marcuzzi e Marconi, Amendola e Neri.

Mentre queste e altre coppie scoppiavano, Fabio Caressa e Benedetta Parodi hanno festeggiato 23 anni di matrimonio. Si sono incontrati alla mensa di Telepù, quello che poi sarebbe diventato Sky, nel lontano 1997. Caressa aveva 29 anni ed era agli esordi della sua carriera di cronista di calcio; Benedetta aveva 25 anni e cominciava a muovere i primi passi come giornalista di cinema. Non c’è stato un colpo di fulmine tra loro, si sono frequentati per un po’ fino a quando Caressa ha invitato Benedetta al cinema. “Ma no: lo invitai io”, ha subito ribattuto la Parodi, “ma solo perché avevo sempre bisogno di persone che mi accompagnassero a vedere i film su cui lavoravo”.

Si sono accorti di piacersi dopo circa un mese, ma sono bastati dieci giorni per andare a vivere insieme. Lei si trasferì a casa di Fabio lasciando la casa con due studentesse, aveva intenzione di restare per un paio di mesi e invece non ne è uscita più. Fabio Caressa e Benedetta Parodi oggi sono una coppia felice, hanno una famiglia felice e la loro casa è un porto di mare, hanno raccontato. Le porte sono aperte a tutti e i figli invitano spesso amici a casa: è una casa felice, hanno raccontato.

Tra momenti romantici e indimenticabili e le liti che ci sono in tutte le coppie, loro si amano come il primo giorno. E chissà forse anche di più. Ma allora qual è il segreto d’amore di Fabio Caressa e Benedetta Parodi? Accettare e rispettare gli spazi e la libertà dell’altro, ha raccontato Caressa. Ognuno rispetta le passioni dell’altro, si confrontano sui problemi e parlano tanto. Poi c’è il patto del pigiama: