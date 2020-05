Ben Stiller, morto il padre Jerry Stiller: il doloroso annuncio dell’attore

Ben Stiller, è morto il padre e attore comico Jerry Stiller: l’annuncio doloroso sui social

Momento drammatico per Ben Stiller, che annuncia la morte del padre, Jerry Stiller. Infatti, a rivelare al mondo il decesso del comico ci pensa proprio il noto attore, attraverso il suo account su Instagram. Un doloroso messaggio quello condiviso dal 54enne in queste ultime ore. Lutto, dunque, nel mondo dello spettacolo. Gerald Isaac Stiller, detto Jerry, è stato un attore e comico statunitense, noto al pubblico per aver interpretato Arthur nella serie tv The King of Queens. Con grande tristezza, Ben Stiller si è ritrovato a dover rivelare quanto appena accaduto. Il noto attore americano ci tiene anche a sottolineare che il padre è morto per cause naturali. Oggi, il 54enne lo ricorda come un padre, nonno e marito eccezionale. L’interprete di Derek Zoolander ammette che sentirà moltissimo la mancanza del padre, a cui riserva parole importanti.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5 — Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020

“Sono rattristato nel dire che mio padre, Jerry Stiller, è morto per cause naturali“, così Ben su Twitter inizia il suo doloroso annuncio sulla morte del padre, Jerry Stiller. L’attore americano poi continua: “È stato un grande padre, nonno ed eccezionale marito per Anne per più di 62 anni. Mi mancherà tantissimo. Ti voglio bene papà”. Jerry Stiller e Anne Meara si sono conosciuti moltissimi anni fa e insieme hanno condiviso gran parte della loro vita. Pare che sin da subito il comico avesse compreso che l’attrice sarebbe stata la donna della sua vita. Nel 1954 si sono sposati e da quel momento non si sono più lasciati. Purtroppo, nell’anno 2015, Jerry ha dovuto lasciare la mano di Anne, quando quest’ultima è morta. I due hanno preso parte al Ed Sullivan Show come duo comico, conquistando i telespettatori americani.

Jerry Stiller, dove abbiamo visto l’attore comico nel corso della sua carriera

L’attore, nato a Brooklyn nel 1927, si è fatto amare dal pubblico nel corso degli anni. Il suo esordio al cinema risale all’anno 1970 con il film diretto da Cy Howard, Amanti e altri estranei. Ha poi preso parte a più di 30 pellicole e otto serie tv. Tra queste vi è anche la sitcom statunitense Seinfeld, dove interpretava Frank, il padre di George Costanza.