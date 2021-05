Ben e Jennifer: perché non hanno ancora confermato il ritorno di fiamma

By

È di nuovo amore tra Ben Affleck e Jennifer Lopez. L’attore e la popstar continuano ad essere pizzicati insieme ma i diretti interessati tengono la bocca ben cucita. Fonti vicino alla coppia non hanno però dubbi: è tornato il sereno tra i Bennifer. Ma allora perché non uscire ufficialmente allo scoperto?

Un insider ha spiegato la situazione tra Ben Affleck e Jennifer Lopez ad Us Weekly:

“In questo periodo vogliono solo vedersi e viversi il più possibile. Vogliono prendersi del tempo prima di uscire ufficialmente allo scoperto. Il weekend in Montana? Un’idea di Ben: è un posto che ama molto e voleva trascorrere dei giorni di relax con la Lopez. Vogliono viversi questo ritorno di fiamma senza troppa pressione”

Dopo aver lasciato Alex Rodriguez Jennifer Lopez ha riallacciato i rapporti con Ben Affleck. I due si sono incontrati spesso a Los Angeles, nella villa della popstar, prima di scappare per una fuga romantica in Montana. La fonte consultata da Us Weekyl ha assicurato che il sentimento dei Bennifer è molto forte e che tra uno o due mesi ufficializzeranno sicuramente la loro liaison.

La storia d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati insieme dal 2002 al 2004. Si sono conosciuti sul set di Amore estremo (titolo originale Gigli). La storia d’amore tra Jennifer e Ben è stata una delle più seguite e chiacchierate dei primi anni Duemila.

Nonostante una romantica proposta di matrimonio da parte di Ben Affleck, Jennifer Lopez non è mai convolata a nozze con l’attore. Perché si sono lasciati Ben e Jennifer? I motivi non sono mai stati svelati del tutto ma pare che l’eccessiva attenzione dei media abbia portato a diversi problemi tra i due.

Nel libro autobiografico True Love uscito nel 2014 Jennifer Lopez ha ammesso che la separazione da Ben Affleck è stata davvero dolorosa e difficile da superare. La star ha descritto quell’addio il primo grande crepacuore, sentiva come se il cuore le fosse stato strappato dal petto.

Nel 2004, a pochi mesi dalla rottura con Ben, la Lopez è diventata la moglie di Marc Anthony. Il matrimonio è durato dieci anni e da questa unione sono nati i gemelli Max ed Emme.

Ben Affleck ha sposato nel 2005 Jennifer Garner, dalla quale ha avuto tre figli: Seraphina, Violet e Samuel. Dopo il divorzio dalla Garner Ben ha frequentato prima la produttrice televisiva Lindsay Shookus e poi la giovane attrice Ana de Armas.