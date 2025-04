Belve, Francesca Fagnani: “Stiamo tornando”. Quando inizia e ospiti

Il programma tanto atteso dagli italiani sta per tornare con un’edizione strepitosa, ricca di interviste che lasceranno tutti a bocca aperta. Stiamo parlando di Belve, il format di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, una giornalista affermata che, con la sua intraprendenza e il suo modo di fare, ha conquistato milioni di persone che non vedono l’ora di rivederla all’attacco. “Stiamo tornando”, ha scritto sui social l’ideatrice del programma.

Quando inizia la nuova edizione di Belve

La nuova edizione di Belve tornerà in prima serata su Rai 2 a partire dal prossimo 22 aprile. Senza dubbio, è un programma di punta della Rai, e non è un caso che l’azienda abbia riconfermato la stagione. Francesca Fagnani è l’artefice di questo grande successo grazie al suo talento e alla sua capacità di coinvolgere il pubblico e gli ospiti intervistati con domande impeccabili e incisive, senza mai, però, cadere nell’eccesso.

Chi saranno gli ospiti

Non sono stati ancora rivelati dettagli ufficiali sugli ospiti presenti in studio, ma secondo le anticipazioni i primi tre ospiti della nuova stagione di Belve dovrebbero essere Milly D’Abbraccio, Raz Degan e Michele Morrone. Anche Nino Frassica potrebbe essere tra i prescelti.

Nella lista dell’agenda rossa della Fagnani figurerebbe la politica Elly Schlein, poi ancora, Nathalie Guetta, una dei protagonisti della nuova stagione di Pechino Express. Tra i tanti nomi spuntano Paola Iezzi, Benedetta Rossi e Gue Pequeno. Nello spot promozionale, che ha iniziato a circolare in tv, compare anche il volto di Sabrina Impacciatore.

L’agenda rossa, il segno distintivo di Fagnani

Francesca Fagnani si è fatta conoscere come Belva nel 2018 quando per la prima volta è andato in onda il suo programma su Nove, che fin da subito ha incuriosito il pubblico italiano. Poco dopo la Rai non ha perso occasione di inserirlo nel proprio palinsesto televisivo, trasformandolo in uno dei format più amati dai telespettatori.

La bravura della giornalista che lo conduce è uno dei punti fermi della trasmissione. Accattivante e professionista, non si accontenta di realizzare una semplice intervista: Fagnani lascia il segno con il suo carattere forte e le domande incalzanti che si appunta nella sua agenda rossa, altro elemento distintivo e simbolico di Belve.

Non si tratta di una scelta solo estetica ma di un vero portafortuna, una sorta di amuleto personale che rende la giornalista ancora più sicura e determinata. C’è chi, tra le sue colleghe, ha provato a imitarla, ma il suo stile è autentico e nessuno può mettersi in competizione con la belva numero uno.