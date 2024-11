Belve, Fagnani subisce il potere e cambia qualcosa. Che peccato!

È appena cominciata la nuova stagione di Belve e già le prime interviste hanno scatenato reazioni interessanti. I primi tre protagonisti sono stati, nell’ordine, Mara Venier, Riccardo Scamarcio e Flavia Vento. Un trittico dal potenziale decisamente interessante. Francesca Fagnani al vertice del comando ha proposto la sua raffica di domande pungenti e si è ricominciato così come avevamo lasciato. Con la cadenza romanesca, e apparentemente bonaria, la Fagnani pone domande scomode ai suoi ospiti. Ma sorge un problema. Gli ospiti ormai conoscono perfettamente l’impostazione del programma. Conoscono le tempistiche serrate e la modalità pungente con cui l’intervistatrice si pone. Tanto che ad un certo punto si rischia l’effetto contrario. Mi spiego meglio.

È chiaro che Francesca Fagnani sappia il fatto suo. Belve ha poi un successo tale che gli ospiti sono sempre molto richiesti. Questo permette la riuscita sicura del programma. Ma è anche vero che un programma televisivo deve avere un certo dinamismo per non rischiare di cadere nell’effetto del “già visto”. Insomma la conduttrice è indubbiamente brava ma alle volte eccede con la risposta ironica e il troppo punzecchiamento. Questo perché l’ospite, ormai abituato alle domande della Fagnani, riesce a tener testa alla conduttrice. L’effetto sorpresa non esiste più. Il pubblico rischia, anzi, di subire il fastidio della continua interruzione e non riesce più a seguire l’intervista.

Francesca Fagnani: troppa ironia a volte stroppia

Ieri sera è avvenuto esattamente questo con Flavia Vento. La soubrette è nota ai molti per essere considerata un po’ naïf e svampita. Un personaggio che le calza a pennello e per cui riceve spesso inviti ai vari programmi televisivi. Ma enfatizzare certi aspetti in un’intervista come quella di Belve rischia di far poi mancare i contenuti. Che Flavia Vento piaccia o meno indubbiamente è un personaggio che suscita curiosità. Il pubblico ha voglia di ascoltarla e ieri sera abbiamo tutti assistito alle sue atipiche esternazioni. La Vento ha raccontato il cambio di rotta nella sua vita.

Flavia Vento e le sue spirituali riflessioni

Flavia Vento vive con devozione la castità aspirando ad un percorso puro e spirituale. E già questo racconto è stravagante. Se poi aggiungiamo la sua convinzione di parlare con Tom Cruise e di avere contatti con gli alieni diventa tutto ancora più estremo. Ma se si decide di invitare Flavia Vento ci si aspettano certi racconti. Francesca Fagnani avrebbe dovuto rispettare maggiormente la sua ospite. La presa in giro diventa inutile se non arricchisce il contenuto. Anzi interrompe il ritmo dell’intervista e può persino infastidire.

Infatti il web ha mosso numerose critiche alla Fagnani. Troppo reverenziale con Mara Venier ed esageratamente insolente con Flavia Vento. In molti hanno chiesto maggior rispetto per l’ospite, chiunque esso sia. Alla fine il nostro articolo vuole mestamente suggerire alla Fagnani un approccio più costruttivo verso tutti gli ospiti. Indistintamente da chi essi siano. La sua parlata romanesca conferisce un tono popolare al programma e così dovrebbe essere anche il suo comportamento. Diciamo più democratico, via.