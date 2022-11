Belve, Eva Grimaldi sull’amore con Benigni: “Non una notte”

Eva Grimaldi e Roberto Benigni sono stati insieme, e si sa. Ieri sera nel corso del nuovo appuntamento con Belve, Eva ha parlato della storia che ha avuto con l’attore. Francesca Fagnani ha accolto queste rivelazioni della sua ospite e oggi non si fa che parlare d’altro sul Web. La Fagnani ha ricordato una dichiarazione della Grimaldi sulla storia con Benigni, ovvero quando raccontò che la loro storia è finita dopo una telefonata alla quale ha risposto Nicoletta Braschi, moglie di Benigni, che ha detto a Eva di non chiamare mai più. Una domanda da vera Belva, su questo la padrona di casa non si tradisce mai ed è d’altronde il segreto del programma.

La confessione è arrivata nella puntata di martedì 8 novembre 2022, Eva Grimaldi a Belve ha parlato di Benigni sebbene in un primo momento non volesse farlo. Quando ha iniziato a parlare dopo la domanda della Fagnani, infatti, Eva ha precisato di non voler parlare di Begnigni anche per rispetto della coppia felicemente sposata. Benigni e Braschi sono sposati dal 1991. Francesca Fagnani avrà rinunciato al suo intento e sarà passata a un altro argomento? La risposta è scontata: no. Ha chiesto alla sua ospite se si fosse innamorata dell’attore. Questa la risposta della Grimaldi: “Sì, molto“. Eva ha proseguito dicendo che Benigni è un uomo molto affascinante e molto intelligente.

Quindi la padrona di casa ha chiesto se Benigni fosse innamorato di lei. Stavolta eva ha risposto così: “Penso di sì”. Quanto tempo sono stati insieme? Non è dato saperlo. Non ci sono date, eventi in grado di segnare un inizio e una fine della relazione. Eppure Eva Grimaldi è stata chiara su questo: “Non è durata una notte”. Non solo un’avventura, insomma. E così la Fagnani è riuscita a far sbottonare la Grimaldi più di quanto avesse mai fatto sull’argomento. Non ha detto molto, ma neanche poco. E tanto è bastato per riportare a galla il legame tra Benigni e Grimaldi, sebbene entrambi siano oggi felicemente sposati.

Belve, la battuta di Francesca Fagnani su Barbara d’Urso

Eva Grimaldi non ha mancato di dedicare parole alla sua compagna Imma Battaglia: “Mi ha tirato fuori dai vizi”. Ha parlato di un amore solido tra loro e ha mandato un bacio a Imma. Su questo momento c’è stata l’ironia di Francesca Fagnani su Barbara d’Urso. Vedendo la sua ospite mandare un bacio alla moglie, la conduttrice ha ironizzato: “Ecco, facciamo ste cose alla d’Urso”. Immediata la reazione di Eva: “No, non sono alla d’Urso… Non toccarmi la mia amica”. E la Fagnani ha precisato di aver fatto solo una battuta.