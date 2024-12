Belve è una certezza, Fagnani regna: Mammuccari? Grande attesa

C’è chi aspetta una nuova puntata di Belve e chi mente. Il noto show condotto dalla giornalista Francesca Fagnani sta letteralmente conquistando il pubblico da casa. Ogni martedì sera ci si siede davanti al piccolo schermo e si attende che la conduttrice apra la sua agenda e faccia le sue domande pungenti. Quella di martedì 10 dicembre 2024 sarà una puntata ricchissima, ma al momento il focus è tutto su un personaggio: Teo Mammuccari. A quanto pare nello studio di Rai 2 è nato un battibecco tra Fagnani e Mammuccari e quest’ultimo sarebbe andato via con fare piuttosto scocciato.

L’ultima ora? L’intervista al conduttore andrà in onda in formato integrale (probabilmente il tempo di cinque minuti) e sì, c’è chi sta già preparando i pop corn.

Teo Mammuccari a Belve, cos’è successo con Francesca Fagnani

A rendere nota la notizia è l’ufficio stampa del programma. Insomma, la succosissima intervista di Fagnani a Mammuccari andrà ufficialmente in onda. Eravamo rimasti a un dettaglio curioso: il conduttore aveva lasciato lo studio dopo neanche cinque minuti dall’inizio dell’intervista, ma perché?

Pare che Mammuccari si sia indispettito quasi subito, probabilmente alla domanda d’esordio: “Che belva si sente?”. Sentendosi dare del lei, il conduttore avrebbe reagito con un po’ di stizza, aumentata nel giro di qualche minuto. Insofferente a causa del clima venutosi a creare, alla fine Teo avrebbe abbandonato conduttrice e studio, lasciando il pubblico presente di sasso.

Belve conquista, e Fagnani piace sempre di più

Sul web non si fa che parlare d’altro e la conduttrice è diventata una vera e propria icona: di stile, di eleganza, di ironia e giusti “punzecchiamenti”. Insomma, l’appuntamento con Belve di Francesca Fagnani è qualcosa di imperdibile, specialmente dopo tutto l’hype che già solo le anteprime riescono a generare. È bastato un piccolo spoiler e gli utenti sono impazziti: tutti vogliono sapere che cosa sia effettivamente successo tra Mammuccari e Fagnani, tutti non vedono l’ora di scoprirne i dettagli (anche) per pubblicare il migliore tweet della serata.

Che cosa avrà detto la conduttrice di così fastidioso per il conduttore? Si è generata talmente tanta curiosità che è quasi impossibile starle dietro. Fagnani convince, Fagnani conquista, Fagnani è riuscita a portare verso di sé una grandissima fetta di pubblico.

Il fenomeno Belve è un fenomeno social: ogni settimana si aspettano le anticipazioni fino all’arrivo della puntata. Il pubblico arriva più o meno preparato, sa qualcosa, ma non sa tutto, ed è proprio questo il punto forte del programma. Incuriosire, ma senza esagerare. Sfamare gli utenti, ma lasciare loro sempre lo spazio per un po’ di dolce, che sicuramente arriverà in puntata.