Belve, Domenica In, ItaliaSì… Scelte Rai: chi chiude e chi tornerà

Riconferme, cambiamenti, chiusure e new entry: che Rai sarò quella della stagione 2024/2025? Dagospia ha reso note le trattive relative a diversi programmi e conduttori di punta. Uno dei nodi principali da sciogliere è quello relativo al Festival di Sanremo, rimasto orfano di Amadeus. Non è ancora stata trovata una soluzione definitiva, ma ci si avvicina sempre più all’ingaggio di Carlo Conti. Poi si penserà alla squadra da affiancargli. Diverse le idee: dalla co-conduzione con Alessandro Cattelan a quella con gli amici toscani Panariello e Pieraccioni.

Capitolo Belve: Francesca Fagnani rimarrà a Rai Due o traslocherà sul Nove? Il programma prodotto dalla società Fremantle andrà di nuovo in onda sulla tv di Stato. L’accordo sarebbe concluso e il nuovo ciclo di puntate sarà trasmesso a partire dall’autunno. Dunque, nessun espatrio.

Restando sempre ancorati al secondo canale della tv di Stato, Viva Rai2 non tornerà in onda. Fiorello imbastirà un nuovo show? No. Al momento lo showman è deciso a prendersi una pausa. Se avrà una nuova idea spendibile la proporrà, ma per ora tutto fa pensare che la Rai il prossimo anno dovrà fare a meno di una delle sue punte di diamante dell’ultimo biennio. Inoltre i contenuti di Viva Rai2 risultano in scadenza sulla piattaforma RaiPlay.

Amore Criminale (Rai Tre) si avvia a cambiare nuovamente conduttrice. Il programma è stato timonato nel corso degli anni da vari volti: Camila Raznovich, Luisa Ranieri, Barbara De Rossi, Asia Argento, Veronica Pivetti ed Emma D’Aquino. Stando alle fonti di Dagospia, la nuova edizione non sarà condotta dalla giornalista del Tg1. Si sta pensando di affidarla a Paola Perego.

Italia Sì di Marco Liorni non dovrebbe più tornare in onda nel sabato pomeriggio di Rai Uno. Il Direttore Intrattenimento DayTime Angelo Mellone starebbe pensando di sostituirlo con uno spazio informativo con focus sul crime e sulla cronaca. L’idea è quella di dare a conduzione a una giornalista del Tg1 in quota centrodestra.

Si arriva a Domenica In: confermata Mara Venier che però dovrebbe operare dei cambi al format (già si sta intravedendo qualcosa in tal senso nelle ultime puntate di questa stagione). In particolare la ‘Zia’ vorrebbe diminuire le interviste. Per farlo starebbe pensando di spendere la prima ora di trasmissione dedicandosi all’attualità, con un dibattito in studio alimentato da opinionisti di peso.

E Da noi a ruota libera… di Francesca Fialdini? Fino a qualche settimana fa sembrava certo che il talk sarebbe stato chiuso. Pare però che ai piani alti di Viale Mazzini stia sempre prendendo più quota l’idea di riconfermare la trasmissione. Se ne riparlerà a breve, i giochi restano aperti.