Belle & Sebastien è una storia vera? Tutto quello che c’è da sapere

Belle e Sebastien è una storia che tocca il cuore e che è nata dalla penna di Cécile Aubry. Delle trame del libro si è poi interessato il regista Nicolas Vanier, che ha girato il film omonimo uscito nel 2013 (nelle sale italiane nel 2014). Il successo della pellicola è stato immediato. Così sono stati prodotti altri due capitoli cinematografici con i medesimi protagonisti: Belle & Sebastien – L’avventura continua, diretto nel 2015 da Christian Duguay, e Belle & Sebastien – Amici per sempre, diretto da Clovis Cornillac nel 2018. Tutti e tre i film hanno per protagonista l’attore bambino Félix Bossuet, nei panni del piccolo orfano Sébastien che stringe una intensa amicizia con l’amico a quattro zampa.

Molti spettatori e lettori, dopo aver visto il film o aver letto il libro, si sono chiesti se quella di Belle e Sebastien sia una storia vera. La risposta è no. Qualcun altro ha creduto che la trama avvincente sia nata da un fatto in qualche modo riconducibile alla realtà Anche in questo caso la risposta è no: ogni fatto narrato è scaturito dalla fantasia. La stessa scrittrice Cécile Aubry ha infatti più volte dichiarato la vicenda non ha alcun aggancio con qualsivoglia persona o animale realmente esistito.

Curiosità sul film Belle & Sebastien

La storia di Belle e Sebastien, prima di trovare uno sbocco sul grande schermo, è stata raccontata tramite una serie tv e attraverso un cartone animato giapponese. Sia la serie sia l’anime degli anni ’80, intitolato appunto “Belle e Sébastien”, hanno riscosso parecchio successo.

Il regista Nicolas Vanier è stato uno dei fan più accaniti della serie televisiva. Per questo, quando ha abbracciato il progetto di girare un film sulla storia, da un lato era entusiasta, dall’altro impaurito in quanto aveva il timore di non essere all’altezza.

La scelta di Félix Bossuet, cioè il Sebastien cinematografico, non è stata una passeggiata. Vanier, per affidare il ruolo, ha vagliato ben 2400 ragazzini. Quando ha incontrato Felix è stato amore a prima vista, c’è stato il cosiddetto “colpo di fulmine”, come narrato dallo stesso stesso regista in una intervista.

Altra curiosità riguarda il cane Belle. Nel film ha avuto ben tre esemplari diversi a dargli anima e corpo, naturalmente tutti della stessa razza. Uno di loro è italiano e vive in Piemonte.

I premi vinti da Belle & Sebastien

Belle & Sebastien, oltre ad aver avuto successo al botteghino, ha raccolto diversi premi cinematografici. Ecco l’elenco dei riconoscimenti che si è aggiudicato.