Belle e Sebastian-Amici per sempre: 4 cani diversi per lo stesso ruolo

Belle e Sebastian-Amici per sempre: per interpretare la famosa cagnolina sono stati scelti ben quattro cani

C’è un dettaglio che il pubblico probabilmente non può notare in Belle e Sebastian – Amici per sempre e che riguarda uno dei due protagonisti. Non stiamo parlando del piccolo 12enne, interpretato da Félix Bossuet, ma del suo amato cane. Un ruolo centrale quello che la coraggiosa cagnolina ha nella vita di Sebastien. Insieme i due protagonisti affrontano pericolose avventure, attraverso le quali il loro rapporto si rafforza sempre di più. Ma ciò che il pubblico non sa che a interpretare l’affettuosa Belle non è stato un unico cane, bensì quattro! Per lo stesso ruolo, è stato necessario scegliere diverse cagnoline. Il motivo? Gli autori hanno dovuto scegliere in base alle varie esigenze: acrobazie, scene coccolose, primi piani e istinto materno. I prime tre li abbiamo già conosciuti nel corso dei precedenti capitoli, mentre l’ultima è stata scelta proprio per questo per il terzo film. Sappiamo bene che Belle diventa madre di tre bellissimi cuccioli. Abbiamo, inoltre, scoperto quali sono i nomi dei vari interpreti della famosa cagnolina di Sebastien.

Gli interpreti di Belle in Belle e Sebastian-Amici per sempre, quindici cagnolini per i tre cuccioli

Per i primi piani vediamo Garfield, soprannominato “Brad Pitt dei cagnolini”. Come ogni stella che si rispetti, anche lui ha diritto ad avere delle controfigure. Tra questi vediamo Fort, scelto per le scene e le acrobazie più pericolose. Al contrario, Fripon ha interpretato la famosa cagnolina durante le parti più coccolose. Tutti e tre, come vi abbiamo già indicato, erano già presenti nelle precedenti pellicole, ovvero in Belle e Sebastien (2013) e in Belle e Sebastien – L’avventura continua (2015). Si è aggiunta a questi tre cani interpreti Isabeu, una femmina. La cagnolina è stata scelta per il suo istinto materno, con lo scopo di facilitare le riprese che vedono Belle in compagnia dei suoi tre cuccioli. Per quanto riguarda quest’ultimi, vi riveliamo che in realtà sono presenti in totale 15 cagnolini, messi uno dopo l’altro di fronte alla telecamera, a causa della velocità con cui stavano crescendo. L’addestratore Andrew Simpson ha precisato che è stato necessario sostituire i cuccioli molto regolarmente. Un lavoro molto divertente, ma anche abbastanza complicato.

Belle e Sebastian-Amici per sempre: tutto ciò che è stato fatto per far vivere ai cani un’esperienza sicura

Come rivela l’addestratore Andrew Simpson, è stato importante anche affrontare i problemi legati al freddo. Per tale motivo, sul set, è stata utilizzata una costruzione trainata da motoslitta, per permettere ai cuccioli di riscaldarsi tra una scena e l’altra. Possiamo, dunque, dire che i vari cani sono stati coccolati proprio come delle vere star. Un altro dettaglio che molti telespettatori probabilmente non conoscono riguarda il regista Clovis Cornillac. Quest’ultimo non ha solo diretto il terzo film di Belle e Sebastien ma ha anche interpretato il ruolo del cattivo Joseph. Questa volta, dunque, non è rimasto dietro la macchina da ripresa, ma è anche sceso sul campo prendendo parte alle scene.