Bella Thorne, terremoto su Benjamin Mascolo: “Tradita per 4 anni, ho chiesto aiuto a un cameriere”

Bella Thorne e Benjamin Mascolo hanno vissuto una turbolenta storia d’amore tra il 2019 e il 2022. Il cantante, che oggi è sposato con Greta Cuoghi (persona lontana dal mondo dello spettacolo) e ha una figlia (Athena), con l’attrice americana aveva una relazione cosiddetta aperta. Ma non per questo i due erano liberi di tradirsi. Questo almeno è ciò che ha sostenuto Thorne in una recente ospitata al podcast Call Her Daddy. Nel corso della conversazione ha anche riferito di essere stata ripetutamente tradita dall’artista italiano, che avrebbe confessato le corna.

Bella Thorne: “Così ho scoperto di essere stata tradita”

L’attrice e il cantante hanno avuto un legame burrascoso, tra droghe e rapporti consenzienti a tre con un’altra donna. Questo è quel che aveva dichiarato Mascolo quando è finita la relazione, aggiungendo che con l’allora compagna c’era una sorta di patto non scritto che più o meno recitava così: entrambi potevano divertirsi con altre persone per poi ritrovarsi nell’intimità. Una situazione che a lungo andare, sempre a detta del musicista, avrebbe portato la love story al capolinea.

Nelle scorse ore Bella Thorne, che è dichiaratamente bisessuale, ha invece raccontato una versione differente della vicenda. Nel podcast Call Her Daddy, ha riferito di essere stata tradita in passato. Non ha fatto il nome esplicito di Mascolo, anche se è certo che si sia riferita proprio a lui. In particolare, ha raccontato che ha avuto un compagno infedele e di aver scoperto i tradimenti dopo che lui le diede l’accesso alle password dei suoi account social. Fu allora che lei trovò dei messaggi inviati ad altre donne in una lingua diversa dall’inglese, ossia l’italiano.

Bella Thorne su Benjamin Mascolo: “Mi ha confessato i tradimenti”

Sempre stando a quanto rivelato dall’attrice, Benjamin era convinto che lei non sapesse leggere le chat in italiano. E in effetti non sapeva decifrarle. Trovò però il modo di comprenderne il contenuto chiedendo a un cameriere italiano di un ristorante di aiutarla nella traduzione. “A un certo punto fa delle smorfie strane il cameriere, come a dire che non voleva tradurli. Quindi ho solo immaginato cosa stesse dicendo in quel momento, che il mio ragazzo mi tradiva”, ha detto Bella.

Thorne ha poi aggiunto di aver avuto un’ulteriore conferma di aver portato le corna quando il cantante le ha confessato i tradimenti attraverso una lettera. “Mi dice semplicemente che mi ha sempre tradita durante i nostri quattro anni”, ha spiegato. “Non è mai andato a letto con la stessa ragazza più di una volta, si è convinto che non fosse tradimento”, ha concluso.