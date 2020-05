Bella Hadid torna a seguire Selena Gomez su Instagram: fine della guerra

Bella Hadid e Selena Gomez su Instagram: riappacificazione via social network

È ufficialmente finita la faida tra Bella Hadid e Selena Gomez. Nelle ultime ore la top model è tornata a seguire su Instagram l’ex stellina Disney. Le due avevano smesso di seguirsi nel 2017, quando Sel aveva iniziato a frequentare The Weeknd, ex storico di Bella. Lo scorso novembre la Gomez è tornata tra i follower dell’Hadid e di recente la modella ha ricambiato la cortesia. Dunque la guerra è ufficialmente finita anche perché non avrebbe più senso: entrambe hanno ormai detto addio a The Weeknd e hanno deciso di mantenere un rapporto d’amicizia con l’artista.

Selena Gomez ha fatto il primo passo con Bella Hadid

A cercare per prima una riappacificazione è stata Selena Gomez, dopo che agli inizi della sua liaison con The Weekned aveva unfollowato Bella Hadid e sua sorella Gigi. Archiviata la breve relazione con il collega, Selena è tornata a seguire Bella su Instagram lo scorso novembre. La Gomez si è addirittura complimentata con l’indossatrice in un commento pubblico ma poi per sbaglio Bella aveva cancellato quel post. Un gesto che aveva lasciato perplessa Selena ma tutto si è poi risolto, come raccontato da TMZ, con una telefonata di Bella all’ex rivale. Nessun rancore da parte dell’Hadid e a riprova di questo la 23enne è tornata a seguire la popstar.

I rapporti di The Weekned con le sue ex famose

Oggi sia Selena Gomez sia Bella Hadid sono rimaste in buoni rapporti con The Weeknd, che ha attinto spesso dalla sua vita privata per scrivere canzoni coinvolgenti come Blinding Lights.