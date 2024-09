Belen, troppo magra e video shock: ‘Sembra lo spot di un vibratore’

Siamo abituati a vivere gli alti e bassi di Belen Rodriguez. Lei stessa ha sempre saputo ammettere i suoi pregi e soprattutto i suoi difetti. Si prende del tempo e poi, a modo suo, si racconta. Come quando intervistata a Domenica in da Mara Venier raccontò del suo periodo di profonda depressione causato dall’ennesima delusione d’amore. Certo lei sa fin dove spingersi nel racconto che fa di se stessa. E’ chiaro che molto rimane sommerso e non viene svelato. Anche perché sarebbe invadente esporsi così profondamente a livello mediatico. Forse potrebbe anche acuire problematiche latenti. Ma qualcosa trapela sempre. Anche se non viene detto in maniera chiara. E che Belen soffra per l’incostanza dei suoi sentimenti non è un segreto. Gli ultimi post Instagram stanno infatti generando qualche preoccupazione.

Nelle ultime foto la showgirl argentina appare nuovamente molto magra. Vestita con un maglioncino bianco e una minigonna a pieghe nere mostra le sue bellissime gambe. Gambe che appaiono, appunto, più magre rispetto al solito. Certo potrebbe anche solo essere dovuto all’inquadratura, questo non possiamo saperlo. Anche l’ultimo video pubblicitario postato su Instagram ha lasciato tutti perplessi. Critiche feroci in calce al video colpiscono la Rodriguez. La maggioranza ritiene che il video sembri la pubblicità di un vibratore e che sia di cattivo gusto. Solo scorrendo il video si capisce in effetti che la showgirl sta pubblicizzando il suo lucidalabbra e il capo intimo che indossa.

Belen e il video hot su Instagram per pubblicizzare un lucidalabbra

“Ma per pubblicizzare un lucidalabbra bisogna tirare fuoril il c@@o?” chiede un utente. Un altro scrive: “No vabbè all’inizio pensavo fosse uno spot per vibratori!“. Per poi arrivare ai commenti forse peggiori: “Mi rattrista questo suo modo di fare…”. Sì abbiamo proprio scritto peggiori. Perché? Forse perché non c’è cosa peggiore che iniziare a far pena. La sensazione dopo gli ultimi post di Belen è un po’ questa. Sembra che l’argentina abbia perso la “bussola lavorativa”. Il video oltre a mostrare delle nudità, a parer nostro, superflue risulta estremamente amatoriale. Con persone dietro di lei che passano senza curarsi della telecamera. Tecnici che si spostano e si intravedono. Insomma qualcosa non ha funzionato.

Delle volte, poi, viene spontaneo paragonarla alla sorella Cecilia Rodriguez. Quest’ultima invece è sempre stata più solida nelle sue scelte. Da poco si è sposata e si sta costruendo un futuro equilibrato. Sia a livello personale che a livello lavorativo. Cecilia poi piace moltissimo. Nei commenti sotto ai suoi post non mancano continui complimenti. Forse anche questa disparità aumenta la sensazione che Belen stia perdendo il “focus”. Noi speriamo non sia così e che sappia invece intervenire tempestivamente per rimettersi in carreggiata.