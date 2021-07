Belen torna a casa con Luna: festa di benvenuto e incontro con Santiago

Belen Rodriguez è stata dimessa dall’ospedale con Luna Marì: mamma e figlia sono a casa. La showgirl ha raccontato il ritorno a casa sui social, pubblicando stories in macchina con la piccola Luna in braccio e poi l’arrivo nell’appartamento, addobbato a festa. Pare infatti che papà Antonino Spinalbese abbia organizzato una piccola festicciola di benvenuto per la sua piccoletta, e anche per la compagna. Negli ultimi anni è diventata un’usanza, o una moda, dare il benvenuto a casa ai nuovi nati addobbando la casa a festa. Non un semplice striscione con scritto “Benvenuto”, di quelli che magari si sono sempre visti negli anni. No, adesso si organizzano anche delle feste con tanto di regali e tavolo dei dolci.

La festa è stata preparata grazie all’aiuto di professionisti e tutto era perfettamente in tema: c’erano lune ovunque! Il video realizzato da Belen della festa di benvenuto alla piccola Luna Marì è iniziato con un quadretto nascita. Nello stesso ci sono tutti i dettagli del parto. La seconda figlia della Rodriguez è nata il 12 luglio 2021 a mezzanotte e quarantasette minuti. Luna Marì alla nascita era lunga 47 centimetri e pesava 2980 grammi.

Poi palloncini rosa e bianchi ovunque. Alcuni raccolti in un semiarco che richiama appunto una luna. Accanto invece c’è una vera e propria luna che tiene un’altalena con sopra un orsacchiotto. Anche gli orsetti sono ovunque nella stanza, sul divano un paio che tengono dei cuscini con i nomi dei fratellini: Santiago e Luna Marì. Sul tavolo dei dolci c’è un altro orsacchiotto che si tiene a una lampada con una mano e con l’altra mano mantiene una luna. Tutto molto bello, dolce e tenero. Sparsi nella stanza ci sono anche dei regali per la piccola, si vedono dei vestitini bianchi e un seggiolone di ultima generazione, di quelli che ti cullano muovendosi in tutti i sensi possibili.

Dopo aver inquadrato la stanza, Belen ha ripreso il divano dove era in corso il primo incontro tra Santiago e la sorellina Luna Marì. Antonino lo ha aiutato a tenerla bene in braccio, in modo che la piccola stesse comoda tra le braccia del fratello maggiore. Santiago era emozionato e sorrideva, insomma un momento molto emozionante per mamma Belen ma anche per i tanti che si sono affezionati a questa famiglia.