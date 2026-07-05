Belén svela le cause della crisi da cui è stata colpita e fa una precisazione importante sulla sua famiglia

Belén Rodriguez, attraverso due storie pubblicate sul suo profilo Instagram, ha parlato per la prima volta piuttosto dettagliatamente del periodo buio vissuto poche settimane fa. Ha inoltre fatto una precisazione importante sulla sua famiglia dopo che alcune sue dichiarazioni rilasciate in un’intervista in Rai condotta da Paola Perego sono state travisate. In particolare, la showgirl argentina ha ammesso di aver attraversato una fase delicata di recente, sottolineando, però, che oggi è felice. Ha evidenziato di aver compreso che non bisogna nascondere il dolore e che non si deve fare finta che non ci sia. Perché quando c’è, prima o poi esce fuori. E fa disastri. Meglio quindi affrontarlo.

Belén e il fraintendimento sulla situazione economica della sua famiglia

Per quanto riguarda la precisazione sui suoi familiari, Belén ha rilanciato un passaggio dell’intervista che fece con Paola Perego, in cui ricordò che a 18 anni lasciò l’Argentina “per un’esigenza economica in famiglia”. “Volevo mantenermi da sola. Io volevo di più e promisi ai miei genitori che sarei riuscita a fare quello che loro non erano riusciti”, aggiunse. Nelle scorse ore la modella è tornata su quelle esternazioni. “Metto in chiaro che i miei genitori mi hanno regalato un’infanzia meravigliosa e felice. Intendevo dire che in Argentina la situazione era difficile per tutti, io volevo di più, anche per mamma e papà”, ha puntualizzato.

In altre parole, non è che papà Gustavo e mamma Veronica fossero sul lastrico e non potessero mantenerla. Era lei che anelava a una vita più agiata. Il resto è storia: Belén arrivò in Italia e nel giro di qualche anno divenne una delle donne più paparazzate dai magazine e più ambite dalla televisione.

Il periodo buio: la riflessione della showgirl

Sulla fase delicata attraversata di recente, culminata con un rapido ricovero al policlinico di Milano, Belén ha fatto una lunga riflessione, ricordando che i tempi duri arrivano per tutti e che ci sono sofferenze e ferite che arrivano in profondità senza che una persona se ne accorga. “E ad un certo punto – ha osservato – senti un vuoto incolmabile perché le ferite sono riemerse e si sono riaperte”.

Ha proseguito spiegando che con pazienza e circondata dalla sua famiglia e dalle amicizie giuste, si smette di stare male. “E questa è una scelta che piano piano diventa reale: scegliere di amarsi un’altra volta. Ed è quello che sto cercando di fare da tempo, a volte ci riesco, altre un po’ meno”. “Ora ho il cuore contento. Tutti abbiamo e avremo problemi, l’importante è non mollare. Non si deve mettere il dolore sotto al tappeto perché prima o poi viene fuori”, ha concluso.

Dunque Belén ha ammesso per la prima volta, dopo quanto avvenuto di recente, di aver dovuto affrontare una fase delicata, scaturita da alcuni demoni interiori provenienti dal passato. Diverse indiscrezioni emerse sugli organi di stampa hanno riferito che la showgirl ha avuto un forte supporto anche dai padri dei suoi due figli, ossia Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.