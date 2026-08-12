Belén svela la situazione sentimentale di Stefano De Martino e risponde su Sanremo: rivelazioni ‘rumorose’

Erano mesi, forse anni, che non si vedeva Belén Rodriguez così serena e spensierata. La modella argentina, dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, era piombata in un periodo buio segnato dalla depressione. È così stata costretta a fare un viaggio dentro di sé, in solitaria, per riscoprirsi. E dopo aver compiuto, il cammino è riemersa più consapevole e sicura di prima. Ha anche ritrovato l’amore con Gaetano Fidanzati, personal trainer lontano dal mondo dello spettacolo. Con lui sta trascorrendo un’estate romantica, in giro per l’Europa e per l’Italia. I due hanno fatto tappa a Corfù, a Venezia, a Palermo e ora si trovano a Napoli. Nelle scorse ore, la modella sui social ha pubblicato un video omaggiando la città partenopea: con Gaetano ha intonato Abbracciame, celebre brano di Andrea Sannino.

Belén Rodriguez ribadisce che “Stefano De Martino è single”

Il filmato ha fatto incetta di like e di commenti. Tantissimi si sono complimentati con Belén, augurandole il meglio. Ovviamente non sono mancati gli hater e chi ha provato a sporcare il dolce momento condiviso da Belén con il nuovo compagno. C’è chi, tanto per cambiare, ha tirato fuori il paragone con De Martino, affermando che un simile amore è irripetibile. “Il passato è passato, siete fissati solo voi”, ha replicato Rodriguez. A un altro intervento simile ha dato una risposta quasi identica: “Ma avete proprio la fissa. Anche basta. NEXT”.

Inoltre Belén ha ribadito quel che aveva già dichiarato pochi giorni fa, cioè che l’ex marito è single e non fidanzato con Gilda Ambrosio, come vorrebbe il gossip. “Tutta la vita Stefano”, le ha scritto una donna. “Stefano è libero, provaci”, il commento della modella.

Belén a Sanremo 2027, la showgirl rompe il silenzio sulla possibile partecipazione

Un’altra curiosità ha riguardato un’esternazione rilasciata dalla conduttrice a chi simpaticamente le ha chiesto se fosse pronta per il Festival di Sanremo 2027. Come è noto, la kermesse sarà presentata da De Martino, che è anche stato nominato direttore artistico. Da giorni circola la voce che Belén vorrebbe tentare di partecipare alla gara tra i big e che avrebbe intenzione di inviare dei brani per entrare nella rosa dei cantanti in competizione. “Pronta per Sanremo?”, le ha chiesto un utente, nell’ascoltarla intonare Abbracciame. “Ancora. Ma no! ahahah”, ha chiosato Belén. In effetti vederla in gara a Sanremo sembra utopia. Non è invece escluso che De Martino possa chiamarla come ospite in una delle cinque serate del concorso.