Belen e Stefano, Diaco e Magalli commentano: cosa pensano del collega

La love story andata in frantumi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sbarca anche su Rai Uno, nella trasmissione ‘Io e Te’, condotta da Pierluigi Diaco. Durante la chiacchierata tra il giornalista e il suo ospite Giancarlo Magalli sono infatti affiorati i nomi del danzatore napoletano (oggi brillante conduttore di Made in Sud, Rai Due) e della showgirl argentina, chiacchieratissimi nell’ultimo periodo per via del loro secondo addio sentimentale. A far emergere il discorso è stata la storica guida de I Fatti Vostri. Magalli a un certo punto, rispondendo alla domanda relativa a chi gli piacerebbe intervistare, ha fatto il nome di De Martino, tirando in ballo anche la sua ex. Diaco ha espresso parole di stima per l’ex ballerino di Amici.

Magalli su De Martino e Belen a Io e Te

Chi intervisterebbe Magalli? La domanda è stata posta da Diaco a ‘Io e Te’. Prontamente il conduttore de I Fatti Vostri l’ha esaurita. “Devi andare sull’attualità. Quindi intervisterei De Martino per chiedergli se la moglie lo ha picchiato”, ha scherzato il 72enne romano (il 5 luglio taglierà il traguardo dei 73 anni). Dal canto suo Diaco ha fatto sapere di non sapere nulla del gossip relativo al campano e a Belen. “Io non leggo queste cose”, ha spiegato, facendo poi dei sentiti complimenti a De Martino per la sua attività di conduttore di Made in Sud. Magalli gli ha fatto eco, riconoscendo il talento televisivo dell’ex allievo di Maria De Filippi.

Diaco e Magalli incensano Stefano De Martino

“Lui è davvero molto bravo. L’ho visto condurre Made in Sud, è bravissimo”, le parole che Pierluigi Diaco ha esternato a favore di Stefano. Il giornalista in forza al servizio pubblico si è poi spinto un po’ più in là, prevedendo una brillante carriera televisiva per De Martino in quanto capace di “improvvisare” e in quanto dotato di una simpatia innata. Magalli è stato più che d’accordo con tale riflessione, ricordando che anche nell’esperienza a ‘Stasera tutto è possibile’ Stefano “ha fatto bene”. Insomma, pare proprio che in casa Rai l’ex di Belen Rodriguez goda di stima da parte dei colleghi più anziani. Per quel che invece riguarda la sua situazione privata, il tema rimane caldo, anzi caldissimo. Pare che con la modella sudamericana il rapporto sia definitivamente naufragato e che non ci sia spazio per ricucire. Ma mai dire mai, perché dopotutto le vie dell’amore sono infinite.