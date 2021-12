Belen spedisce doni col tatuaggio che De Martino fece per lei: dolce gossip

Coincidenze della vita oppure scelte mirate, chissà… Quello che è trapelato nelle ultime ore su Belen Rodriguez e indirettamente Stefano De Martino è alquanto curioso: è come se i due ex coniugi continuassero, nonostante la loro love story sia definitivamente naufragata un anno e mezzo fa, ad essere uniti da un filo rosso latente. Dopotutto un tal Antonello Venditti canta che ‘ Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano’. Ma si arrivi al dunque e alla suddetta ‘coincidenza’ o ‘scelta mirata’, che dir si voglia.

Nelle scorse ore la stilista Elisabetta Franchi ha scartato alcuni regali di Natale con largo anticipo, in occasione del suo compleanno (8 dicembre). Tra i pacchi aperti c’è stato quello che le ha inviato Belen Rodriguez che l’ha omaggiata con dei capi della sua nuova linea d’abbigliamento chiamata Hinnominate (collezione loungewear uomo e donna). La Franchi ha ripreso tutto su Instagram, mostrando anche il particolare packaging dei vestiti inviati. Ed è qui che arriva il bello.

Belen sceglie di dare una sfumatura intensa alla sua linea di abbigliamento e scegli una frase tatuata sul corpo di Stefano De Martino

All’interno delle scatole è stampata una frase che altro non è che una famosa benedizione irlandese che viene attribuita a San Patrizio, dedicata ai viaggiatori. Dunque? Che ci azzecca Stefano De Martino? Ci azzecca, eccome, visto che quella benedizione se la è tatuata sulla coscia destra, in spagnolo, anni fa, proprio in onore dell’amore provato per Belen Rodriguez (la modella per il packaging ha invece scelto la traduzione italiana). Così recita la suddetta massima irlandese, che, si ribadisce, è presente sia sul corpo di Stefano sia nelle scatole Hinnominate:

“Possa la strada alzarsi per venirti incontro, possa il vento essere sempre alle tue spalle, possa il sole splendere caldo sul tuo viso, e la pioggia cadere leggera sui tuoi campi. E finché non ci incontreremo di nuovo, possa Dio proteggerti nel palmo della sua mano”.

Coincidenza o no, resta il fatto che la modella argentina, che ben sa che De Martino ha tatuato sulla coscia la benedizione irlandese, ha comunque scelto di utilizzarla per dare una sfumatura intensa alla sua collezione di abbigliamento. Chissà cosa ne pensa Stefano della questione che rimane tuttora aperta: perché la Rodriguez ha scelto proprio quella frase?