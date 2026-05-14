Belen senza freni, “ho passato una notte con Olly due mesi fa”: la rivelazione al “Dry” di Milano

Torna ad accendersi il gossip attorno a Belen Rodriguez. Il giornalista Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, ha riferito che la modella argentina ha confessato di aver trascorso una notte – a quanto pare di fuoco – con il cantante Olly, vincitore del Festival di Sanremo 2025. Secondo l’indiscrezione, la confidenza sarebbe stata fatta dalla conduttrice durante una serata passata al “Dry“, noto locale di Milano. Lo scorso lunedì Belen si trovava sola nel ristorante. Stava attendendo un’amica. A fianco del suo tavolo c’erano due ragazze con le quali avrebbe attaccato bottone. Una parola ne avrebbe tirata un’altra e sarebbe arrivata la rivelazione dell’ex moglie di Stefano De Martino sull’artista ligure.

Belen avrebbe ammesso di aver avuto un flirt con il cantante Olly

“Due mesi fa ho avuto un flirt con Olly. Un flirt durato una sola sera”. Queste le parole che avrebbe pronunciato Belen, secondo la ricostruzione di Parpiglia. Dunque la modella avrebbe confermato il gossip circolato nei mesi scorsi che la voleva vicina al cantante 25enne. Sia Rodriguez sia l’artista avevano evitato di commentare la voce, lasciando che finisse nel dimenticatoio. Ora, sempre ammesso e non concesso che quanto riportato dal giornalista corrisponda totalmente alla verità, il mistero sarebbe stato risolto: il flirt, sebbene brevissimo, ci sarebbe stato.

Il rapporto con il rapper Samurai Jay

Tra l’altro, Belen si sarebbe sbilanciata anche su altre sue faccende personali parlando con le due ragazze al “Dry”. Sempre Parpiglia scrive che avrebbe sussurrato di avere un rapporto descritto come “molto stretto” con Samurai Jay, il rapper campano 28enne che l’ha chiamata sul palco di Sanremo 2026 nella serata delle cover (la modella ha partecipato all’evento facendo un balletto mentre l’artista si esibiva).

A riprova del fatto che Rodriguez e Jay abbiano un legame che va al di là delle questioni professionali, si sarebbe verificato un curioso episodio proprio al “Dry”, sempre lo scorso lunedì. Mentre l’amica attesa da Belen non si palesava, nel locale è arrivato il rapper che ha raggiunto la 41enne argentina. Non che tra i due ci sia in corso una love story, però forse un legame ‘speciale’ sì.

La vita da single

Nel frattempo Belen continua a dichiararsi single. In alcune interviste recenti ha spiegato di rimanere sempre aperta all’amore, ma che ha capito che è opportuno tentare di creare relazioni durature solo quando ne vale la pena e soltanto con uomini risolti. Insomma, se dovesse arrivare un ‘lui’ in grado di stregarla, non avrebbe problemi a iniziare un nuovo capitolo sentimentale. Al momento, però, quel ‘lui’ stenta ad arrivare. E Belen si basta da sé.