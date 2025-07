Belen, Santiago come Stefano? No, la replica fulminea dopo i “sorci verdi visti”

Belen Rodriguez felice come mai negli ultimi anni. La showgirl argentina sta trascorrendo le vacanze al mare con i figli Luna Marì e Santiago. A cadenza giornaliera mostra i luoghi marittimi in cui si sollazza al sole con i suoi frutti d’amore. Dalle sue foto social trapela tranquillità e spensieratezza. Ed è stata la diretta interessata a rimarcare di essere “finalmente serena” quando una delle sue fan, sotto a un suo recente post Instagram, ha evidenziato di vederla contenta come non mai. Anche un’altra follower ha sostenuto che oggi è palese che abbia trovato una serenità che mancava da tempo. Pure in questo frangente Belen ha voluto confermare: “Te lo posso dire? Sì, finalmente, ho visto i sorci verdi”.

Belen Rodriguez racconta di aver visto i “sorci verdi”

I “sorci verdi” fanno riferimento al periodo buio vissuto dopo la separazione dall’ex marito Stefano De Martino. La showgirl è stata travolta da una profonda depressione che l’ha costretta a prendersi un anno sabbatico dalla tv. Un periodo di forte sofferenza interiore da cui è riemersa, grazie all’aiuto della sua famiglia e dei professionisti a cui si è affidata. Oggi è raggiante, orgogliosissima dei suoi figli. A proposito di prole, ha fornito una risposta alquanto curiosa su Santiago, il frutto d’amore 12enne avuto con De Martino.

Da quando è venuto alla luce, ‘Santi’ è sempre stato descritto dai fan di Belen e Stefano come la fotocopia di del papà. Da qualche tempo, però, qualcuno va affermando che, crescendo, assomigli sempre più ai Rodriguez, in particolare a Jeremias. “Lo so”, ha replicato ‘Belu’ rivolgendosi a una fan che ha chiosato ciò. Anche un’altra donna ha avuto la medesima opinione, affermando che il ragazzino è sempre più simile a Jeremias e a lei. “La ruota gira”, ha chiosato Belen. Una risposta piuttosto sorprendente e condita di orgoglio materno.

Belen e la somiglianza con Santiago, “la ruota gira”

Naturalmente, con l’espressione “la ruota gira”, la Rodriguez ha voluto sottolineare in modo goliardico e affettuoso che, dopo che per anni tutti hanno detto che ‘Santi’ era tale e quale all’ex marito, oggi si nota una certa somiglianza anche con lei.