Belen a Sanremo Young: “Mi hanno copiato!”, poi conquista tutti con un gesto

Belen Rodriguez lascia il segno nella prima puntata di Sanremo Young 2019

Come sempre Belen Rodriguez non passa inosservata. Nei panni di giurata ha lasciato il segno nella prima puntata di Sanremo Young 2019. Tra un’esibizione e un’altra, però, l’argentina si è lasciata andare ad un atto di vanità che non ha entusiasmato più di tanto il pubblico. Una delle concorrenti del programma – Tecla – ha confidato la passione dei genitori per i nomi particolari. “Ho due fratelli che si chiamano Gioele e Santiago”, ha ammesso la cantante in erba. Un nome – quello di Santiago – caro a Belen, che ha chiamato il figlio avuto da Stefano De Martino proprio in questo modo. “Quanti anni ha?”, ha chiesto subito la soubrette. “Due”, ha replicato Tecla. “Mi hanno copiato”, ha sottolineato simpaticamente la sud americana, mamma ormai da quasi sei anni.

Belen Rodriguez e il figlio Santiago: “Mi hanno copiato”

La reazione di Belen Rodriguez alla confessione di Tecla non ha entusiasmato più di tanto il pubblico a casa. “Come sei simpatica Belen”, ha ironizzato qualcuno su Twitter. Qualcun altro è stato invece più cattivello: “Fate scendere Belen dal piedistallo per favore”. C’è poi chi ha evidenziato: “Belen stai scialla che i genitori di Tecla hanno dato nomi stranieri a tutti i figli, chi vuoi che ti copi”. Al di là di questo, il lavoro della Rodriguez a Sanremo Young è stato apprezzato. Tantissimi telespettatori hanno lodato l’onestà e la competenza della 34enne, fin da bambina grande appassionata di musica.

Sanremo Young: Belen Rodriguez approvata come giurata

Molteplici i complimenti a Belen Rodriguez e al suo ruolo di giurata a Sanremo Young: “Belen è stata la giurata che mi è piaciuta di più”, “Non pensavo di dirlo, ma Belen in quel ruolo ci sta benissimo. Non le solite frasi da talent show ma precisa e corretta. Molto bene!”, “Comunque Belen è quella che sta parlando meglio, con più cognizione di causa e sapendo quel che dice. Sono sotto shock”.