Belen rompe il silenzio sulla nuova fiamma, “ci frequentiamo”: professione ed età dell’uomo misterioso

Belen Rodriguez ha confermato che sta frequentando un uomo. Questo almeno è ciò che assicura il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha riportato quello che la modella argentina avrebbe confidato a un amico. Nei giorni scorsi è esploso il gossip sulla conduttrice, dopo che è stata protagonista alla festa di Samurai Jay a Milano, a Terrazza Aperol. Chi Magazine ha raccontato che la showgirl si è presentata all’evento accompagnata da un ‘lui’ misterioso, con il quale si è appartata alcune volte durante la serata, scambiandosi baci e coccole. I due non hanno fatto nulla per nascondersi, ecco perché sono stati avvistati da diversi testimoni. Ora Parpiglia rivela dettagli in più sulla vicenda.

Belen Rodriguez ha un nuovo fidanzato? Frequentazione in corso

“Ci stiamo frequentando, sto bene, ma non parliamo di amore”. Queste le parole che Belen avrebbe confessato a un amico sulla nuova frequentazione. Lo ‘spiffero’ è stato intercettato da Parpiglia, il quale ha riportato tutto nella sua newsletter. Il giornalista, a differenza di quanto fatto da Chi Magazine, ha aggiunto dei dettagli sul legame, affermando che l’uomo in questione è un personal trainer e che è un “ragazzo più giovane” di Belen. Non fa parte del mondo dello spettacolo. Sull’identità, per il momento, rimane il mistero.

È la prima volta da mesi che Belen si mostra in pubblico con un uomo. Come lei stessa sembra aver raccontato, sarebbe fuori luogo, però, chiamarlo in questo momento fidanzato. C’è infatti da capire se la relazione finirà nel “catalogo” dei flirt fugaci oppure se evolverà in una storia più duratura. Il tempo, come sempre, fornirà tutte le risposte del caso. Nel frattempo la modella continua a professarsi single, sebbene non abbia assolutamente chiuso la porta all’amore.

Di recente, in diverse interviste, ha spiegato che oggi si basta da sola e che un uomo, per entrare nella sua vita, deve essere risolto, oltre naturalmente a essere in grado di stregarla.

Grandi cambiamenti anche sul fronte professionale: manca ancora l’ufficialità, ma sembra ormai quasi certo che Mediaset abbia deciso di affidare la conduzione della prossima edizione dell’Isola dei Famosi all’ex moglie di Stefano De Martino. Si mormora inoltre che nel reality potrebbe esserci un incrocio pericoloso. Tra i naufraghi sarebbe stata ingaggiata Caroline Tronelli, ultima compagna del conduttore di Affari Tuoi. Le due donne potrebbero avere molto di cui parlare.