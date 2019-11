Belen Rodriguez stupita da Francesca Manzini: “Min..ia è uguale!” VIDEO

Belen Rodriguez e Francesca Manzini insieme: la showgirl stupita dalla imitatrice

Belen Rodriguez e Francesca Manzini, la coppia che non t’aspetti! Le due donne, ieri, hanno passato una serata insieme e si sono divertite tantissimo. La speaker di RDS ad un certo punto si è messa ad imitare alcuni personaggi famosi e la showgirl argentina ne è rimasta letteralmente stupita. Dalla bocca della Manzini sono uscite le voci di Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Mara Venier e Simona Ventura. Le risate sono state tantissime e in seguito, Francesca si è pure dilettata a fare qualche domanda alla Rodriguez, simulando una breve intervista con la conduttrice di Domenica In.

Belen Rodriguez applaude Francesca Manzini: “Pazzesca!”

Belen Rodriguez sulle sue Instagram Stories ha postato proprio dei filmati in cui si vede Francesca Manzini imitare le Signore delle televisione italiana. Francesca si rannicchia, come se stesse seduta sulle scale, e parla di caramelle come la conduttrice di Uomini e Donne. Poi passa a Sabrina Ferilli, che con il suo accento romano, si lamenta di esser stata lasciata senza mutande, sola con la ‘vacca indiana’ e da’ della st…a alla Rodriguez che, dal canto suo, si complimenta: “Min…a è uguale!”. E infine la Manzini entra nel personaggio di Simona Ventura: “Io ti ho sempre odiata, ma ti ho sempre voluto bene al tempo stesso! Una Rodriguez di oggi e una Belen di domani. Viva l’Argentina!”, e la moglie di De Martino applaude.

Francesca si trasforma in Mara Venier: “Belen, sei una str..a ma te voglio bene!”

Francesca poi si trasforma in Mara Venier: “Sei una str..a ma te voglio bene!”. E Belen ammette: “Io sono un po’ parac..a però mi dicono sempre che sono troppo buona!”. Lo stress, è uno degli argomenti che le due donne affrontano col sorriso sulle labbra. Fa dimagrire o no? “Dice che per dimagrire bisogna stressarsi! Io 5 conti in banca, annamo bene! Invece di dimagrire m’ingrasso, com’è sto fatto?”, chiede l’ex concorrente di Amici Celebrities alla Rodriguez che le risponde: “Ma no, c’è quello stress che ti fa dimagrire e quello che ti fa ingrassare”. E si conclude con la voce della conduttrice veneziana e le risate non hanno fine.