Belen Rodriguez, fan misterioso la stupisce: la sorpresa prima del rientro a casa

Belen Rodriguez è forse oggi una delle showgirl più amate dal pubblico italiano. Le persone che la seguono e la supportano, sui social e non solo, sono tantissime, e il loro affetto spesso traspare nei post e nei complimenti a questa indirizzati. Un suo ammiratore, però, questa sera Belen l’ha voluta stupire diversamente. La Rodriguez, come mostrato da lei stessa sul suo profilo Instagram, al rientro a casa è stata colta di sorpresa. Un biglietto, attaccato sui vetri di quello che sembra un portone di ingresso, ed una dedica per lei semplice ma d’effetto, tanto da riuscire a metterla di buon umore.

Belen risponde al fan misterioso: dopo la sorpresa arriva la replica della Rodriguez sui social

“Belen ti amo”, questo c’era scritto nel biglietto lasciato alla Rodriguez proprio sull’ingresso di casa sua. Si tratta forse di un fan misterioso o di un ammiratore segreto? Probabilmente. Se conosciamo l’identità di questa persona? Ovviamente no, così come niente sa al riguardo la stessa Belen. La showgirl argentina, difatti, nel mostrare ai propri follower l’accaduto, sul suo Instagram Stories ha voluto – a suo modo – rispondere all’autore della dedicata. “Non so chi tu sia” ha scritto Belen “Ma grazie!”.

Belen Rodriguez di nuovo innamorata dopo Andrea Iannone? Il gossip impazza

Da quando Andrea Iannone e Belen Rodriguez si sono lasciati giornali e siti di gossip hanno continuato ad attribuire all’argentina diversi flirt e nuove frequentazioni (Il ritorno di fiamma prima con Corona e poi con Stefano De Martino, Cerella e anche un noto imprenditore proprietario di diversi locali a Ibiza). Recentemente, però, a dire la sua è intervenuta una persona molto vicina alla showgirl, ovvero la madre. Belen, secondo la signora, sarebbe al momento single. Fidanzati? Nessuno, o almeno così giura mamma Veronica.