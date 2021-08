Belen Rodriguez sbrocca e abbandona la dolcezza: volano paroloni

By

Ma con chi ce l’ha Belen Rodriguez? Nei giorni scorsi abbiamo visto la modella e presentatrice argentina così dolce e rilassata, dopo la nascita della secondogenita. E ora che succede?

Qualche ora fa, Belen ha messo mano al suo seguitissimo profilo Instagram per scagliarsi contro non si sa bene chi. Uno sfogo bello e buono, al quale ha voluto dedicare un post. Una scelta non casuale, visto che sa che rimarrà nel suo feed, mentre le numerose Stories pubblicate se ne andranno nel giro di 24 ore al massimo.

Ecco le parole di Belen Rodriguez:

Il problema é che viviamo in un mondo in cui più str… sei e più ottieni, più sei buono e più la gente se ne approfitta. Un mondo in cui la mala educazione é la normalità e la gentilezza una perdita di te tempo . #unmondocosialcontrario

Stando a quanto raccontato da Belen Rodriguez, insomma, sembra proprio che di recente qualcuno si sia preso gioco della sua buona fede e della sua fiducia. Non abbiamo idea, in ogni caso, se stesse facendo riferimento a qualcuno in particolare.

Quel che è certo è che, perlomeno via Instagram Stories, Belen stia vivendo (per il resto) uno dei periodi più rosei della sua vita. Lo si vede dai sorrisi che regala al primogenito, Santiago De Martino, avuto dal matrimonio con il ballerino Stefano de Martino, e alle carezze alla neonata Luna Marì. Sembra inoltre procedere a gonfie vele la sua relazione con il compagno Antonio Spinalbese, con cui condivide un pezzo di vita da oltre un anno. Quest’ultimo, che prima di fare il modello era un apprezzato hairstylist, le ha regalato fra le altre cose proprio nei giorni scorsi, come simbolo del suo (eterno?) amore, una costosissima borsa firmata Loewe.

La felicità della modella, insomma, non sembra in realtà essere stata minimamente intaccata dalle persone false e opportuniste alle quali ha dedicato il suo sbrocco social al vetriolo. Resta soltanto ora da capire se la sua frecciatina fosse rivolta a qualche amico o, chissà, a qualche personalità del mondo dello spettacolo con cui potrebbe essersi trovata a collaborare.