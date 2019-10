Belen Rodriguez a Sanremo 2020? La scelta finale di Amadeus

Amadeus non vuole Belen Rodriguez al Festival di Sanremo 2020

Dopo il 2011 e 2012 non ci sarà – almeno per il momento – una terza edizione del Festival di Sanremo per Belen Rodriguez. Da mesi si parla di un coinvolgimento della showgirl argentina nella kermesse diretta e condotta per la prima volta da Amadeus. Ma quest’ultimo – che sta facendo il possibile per preparare un grande Festival nonostante il poco tempo a disposizione- ha escluso definitivamente questa possibilità. Il conduttore Rai sogna un evento dalle mille sorprese e la presenza di Belen sembrerebbe troppo scontata vista la presenza della sud americana in televisione. In un’intervista concessa a Il Messaggero, il presentatore ha chiaramente escluso il ritorno della moglie di Stefano De Martino sul palco dell’Ariston.

Le parole di Amadeus sul ritorno di Belen Rodriguez a Sanremo

“Esclude ritorni, per esempio di Belen?”, ha chiesto il giornalista de Il Messaggero ad Amadeus. Chiara la replica del nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo: “Direi di sì. Voglio un Festival imprevedibile. Pieno di sorprese”. Dunque, la Rodriguez è definitivamente fuori da giochi. Al momento non è chiaro chi affiancherà Amadeus, ma il 57enne ha ammesso che ci saranno due donne sul palco. Insomma si torna al vecchio schema, quello lanciato da Pippo Baudo negli anni Novanta. Non è esclusa la presenza di un altro uomo, anche se è tutto in via di definizione.

Festival di Sanremo 2020: la scelta di Amadeus sul Dopofestival

“Il Dopofestival non ci sarà. Mi piaceva tanti anni fa, poi mi sono sempre addormentato. Fiorello l’ha trasformato in L’altro Festival per Raiplay, su cui ho deciso di far passare in diretta anche l’incontro giornaliero con la stampa di dirigenti e artisti Rai”, ha poi aggiunto Amadeus.