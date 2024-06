Belen Rodriguez, l’ultima trovata scatena il web: “Sei al verde?”

Belen ha annunciato su Instagram il suo esordio come cantante, con una cover intitolata El dia que me quieras. Lo scopo è quello di pubblicizzare la sua linea di prodotti di make-up Soy Rebeya che ha recentemente lanciato e di cui è chiaramente testimonial. Belen non ha mai nascosto la sua passione per il canto e ha quindi colto l’occasione per potersi esprimere. Ma il pubblico dei social, si sa, non è mai delicato nei giudizi e la bella showgirl, accanto ai commenti positivi, si è ritrovata una valanga di graffianti critiche sulla sua performance.

Pur non avendo mai nascosto la sua passione per il canto, Belen aveva sempre tenuto questa abilità in una dimensione più intima, con video postati su Instagram di lei che canta a casa, spesso insieme all’amato papà Gustavo Rodriguez. Sì, è vero che qualche volta si è esibita di fronte al grande pubblico, come per esempio al Festival di Sanremo (quello condotto da Morandi), ma mai come protagonista dello spettacolo. Questa è forse la prima volta che la Rodriguez si è messa alla prova sul serio e il pubblico, come spesso accade, si è diviso a metà nei giudizi.

Scorrendo infatti i commenti sotto al video postato dalla bella showgirl si possono leggere vari apprezzamenti ma anche numerose stoccate. C’è chi afferma che stia ‘finendo i soldi’, dal momento che non lavora più in tv. Chi commenta quanto sia inascoltabile la sua ‘voce impostata’, suggerendole di proporsi al programma Io Canto, e chi, lapidario, la stronca: “Cringe!”. È chiaro che, qualsiasi cosa faccia Belen, le polemiche sono dietro l’angolo. Sicuramente anche l’argentina si aspettava la pioggia di insulti. Noi rendiamo onore al suo coraggio e al suo mettersi sempre in discussione.

Belen e le critiche sul suo aspetto

In occasione della nuova linea di make up che ha appena lanciato, Belen ha postato alcuni reel in cui si cimenta in dei tutorial, indicando i prodotti utilizzare della sua linea. Anche qui, le critiche sul suo aspetto non sono di certo mancate. La soubrette è stata accusata di stare modificando eccessivamente il suo aspetto fisico con l’uso esagerato degli interventi estetici.

Addirittura c’è chi afferma:” La Belen di una volta non esiste più… peccato eri così bella”. Lei non risponde e lascia cadere le provocazioni, continuando imperterrita con la sua nuova carriera da imprenditrice. Noi ci limitiamo a confermare quanto sia bella e che ognuno è libera di fare ciò che vuole, ricordandosi però che a volte il “troppo stroppia”.