Belen Rodriguez: “Scriverò un libro”, la confessione a Verissimo

Belen Rodriguez sta scrivendo un libro durante la quarantena? La showgirl interviene a Verissimo

Belen Rodriguez sta scrivendo un libro in quarantena? La confessione è arrivata nella puntata di oggi di Verissimo. Il programma di Silvia Toffanin non si è fermato del tutto, ma è stato studiato un modo per regalare un pomeriggio di storie al pubblico di Canale 5. Da settimane stanno andando in onda delle vecchie storie ma anche alcune nuove. Le vecchie sono interviste già andate in onda e che Verissimo ripropone in replica, le nuove invece sono dei video che i personaggi dello spettacolo inviano alla redazione. Non sono vere e proprie interviste, ma sono degli interventi a volte anche brevi e così è stato oggi anche per Belen. La showgirl argentina ha mandato un video in cui ha parlato dell’emergenza che stiamo vivendo, facendo delle riflessioni su vari aspetti che sta coinvolgendo questa quarantena.

Libro su Belen Rodriguez in arrivo? “Ho scritto proprio ‘Belen in quarantena’”

Parlando della sua quarantena, però, è arrivata la notizia. Belen infatti ha raccontato che sta passando molto tempo a scrivere: “Mi sono messa a scrivere tanto. Ho scritto a me stessa, alla mia famiglia, a mio marito, ho scritto a mio figlio. Sono cose che mi rimarranno, perché ho scritto proprio ‘Belen in quarantena’”. Già da queste parole è facile immaginare che Belen stia pensando in qualche modo a un libro in cui raccogliere tutti questi scritti. E infatti poco dopo è stata lei stessa a dirlo: “Sono cose che mi rimarranno e tante riflessioni mi stanno facendo bene. E quindi niente, sono contenta di questo. Spero che finisca tutto presto e che si possa tornare alla nostra amatissima e sottovalutata normalità. Scriverò un libro con tutte le cose che ho scritto… Sto scherzando”.

Belen Rodriguez, un libro dopo la quarantena: scherzo o verità?

Starà scherzando davvero oppure no? Il libro di Belen Rodriguez sulla quarantena arriverà o era solo uno scherzo? Probabilmente c’era un fondo di verità nelle sue parole. Se deciderà o meno di rendere pubblici questi scritti, poi, sarà da vedere. Magari deciderà anche in base al risultato…