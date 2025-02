Belen Rodriguez grande assente alla Fashion Week. Ecco i motivi

A Milano è in corso la Fashion Week 2025. Inutile dirvi che tra eventi, sfilate e feste la città ha radunato tutte le influencer d’Italia. I social, in questi giorni, mostrano look sfavillanti ed eventi incredibili. C’è chi partecipa tutta la settimana, chi solo a qualche evento, chi fa una toccata e fuga e chi invece non partecipa proprio. Sapete di chi stiamo parlando? Si tratta proprio della showgirl per eccellenza, ovvero di Belen Rodriguez. Difficile non notare l’assenza della bella argentina. Tante le supposizioni sui motivi ma lei ci scherza su e posta delle ironiche foto sulla sua bacheca di Instagram.

Belen infatti ha pubblicato poche ore fa delle foto dei suoi figli. Luna e Santiago indossano alcuni abiti al contrario. In calce la showgirl scrive: “La mia fashion week”. Sottolineando, in questo modo, la sua preferenza nello stare a casa a giocare con i suoi figli. Invece di partecipare ai soliti eventi mondani. Mentre Belen resta a casa, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, partecipano attivamente ai numerosi eventi proposti dalla Fashion Week. D’altronde per loro, la settimana della moda di Milano, rappresenta un’opportunità lavorativa molto importante. Specialmente dopo che Fabrizio Corona ha svelato gli altarini circa il rapporto lavorativo tra la famiglia Rodriguez e Chiara Ferragni.

Il rapporto tra i Rodriguez e Chiara Ferragni dopo il litigio

L’ex re dei paparazzi ha pubblicato una telefonata di Belen che spiegava gli attriti tra lei e la Ferragni risalenti al 2020. Per colpa di Fedez, che pare abbia lasciato intendere una certa sintonia tra lui e Belen, la Ferragni ha chiuso ogni rapporto lavorativo con tutta la famiglia Rodriguez. Senza lasciare modo a Belen di spiegare l’accaduto. Ed escludendo Cecilia e Ignazio da numerose occasioni, mettendoli così in evidente difficoltà. Belen ha rinunciato a contattare la Ferragni ed ha persino difeso l’influencer in occasione del Pandoro Gate.

Il tempo ha dato le meritate risposte a tutta questa situazione. Sarà per questo che Belen ha deciso di non partecipare alla settimana della moda? In fin dei conti la showgirl non ha bisogno di sfruttare queste occasioni per mantenere alto il suo livello lavorativo. Mentre invece Chiara Ferragni sembra davvero non possa farne a meno. Dopo il Pandoro Gate l’imprenditrice digitale sta cercando di ricomporre i pezzi della sua società. In questi giorni, al contrario di Belen, non perde neanche una sfilata. Chissà se questa nuova condizione della Ferragni non riporti la pace tra lei e Belen Rodriguez? Staremo a vedere…