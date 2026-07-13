Belén Rodriguez, festa con De Martino e Spinalbese e la verità sull’assenza di Cecilia e del fidanzato

Belén Rodriguez, per il quinto compleanno di Luna Marì, ha riunito tutta la sua famiglia allargata, organizzando una festa casalinga semplice, senza eccessi. Alcuni scatti dell’evento sono stati pubblicati da lei stessa su Instagram e sono diventati virali in pochi minuti. Presenti al party Antonino Spinalbese, il padre della festeggiata, e Stefano De Martino, con il quale la showgirl argentina ha avuto il primogenito Santiago. Poi altri amici e parenti. Le grandi assenze sono state tre, ma non hanno fatto rumore per il semplice motivo che erano ‘giustificate’: non si sono visti Gaetano Fidanzati (il nuovo compagno della modella), suo papà Gustavo Rodriguez e la sorella Cecilia.

Belén Rodriguez festeggia la figlia Luna Marì e spiega perché la sorella Cecilia non c’era

Gaetano Fidanzati non è stato invitato alla festa. Sebbene Belén abbia ormai ufficializzato la relazione, è pur vero che la love story è nata da poco e quindi, quasi certamente, la modella non ha ritenuto opportuna la sua presenza in un contesto così familiare. Per quanto riguarda Cecilia, con la quale ha avuto frizioni un anno fa, non è accaduto nulla di spiacevole. Zia ‘Chechu’ ieri aveva un impegno lavorativo inderogabile a Como.

Lo ha confermato Belén, rispondendo a un fan: “Purtroppo aveva un lavoro a cui non poteva mancare, ci è mancata tantissimo”. Presente invece alla festicciola il marito Ignazio Moser. Non si sa invece perché mancasse nonno Gustavo. Ma senza dubbio non perché non vada d’accordo con la famiglia. Anche lui, certamente, avrà avuto un valido motivo per disertare l’appuntamento.

Belén con gli ex Antonino Spinalbese e Stefano De Martino: “L’amore cambia forma”

Belén ha confermato quello che da tempo sussurra il gossip, vale a dire che è tornata in ottimi rapporti sia con Antonino Spinalbese sia con Stefano De Martino. La presenza del primo alla festa di Luna Marì non ha sorpreso, essendo il padre. Ha invece colpito quella del conduttore di Affari Tuoi. Evidentemente con l’ex moglie, dopo aver superato il difficoltoso periodo post separazione, ha riallacciato un legame basato sulla stima e il supporto reciproco.

Una dinamica che è stata confermata dalla stessa Rodriguez che, quando un follower le ha scritto di sperare di vederla sempre unita anche ai suoi ex compagni, ha così risposto: “Speri che saremo sempre uniti? Sempre, non è stato facile, ma l’amore rimane, cambia forma. La famiglia al primo posto. Poi discutiamo, mica siamo perfetti. Però ci si chiarisce e ci si ama ancora”.