Belen Rodriguez contro la Fashion Week: “Coronavirus, tutto partito da li”

Belen si scaglia contro la settimana della moda: “Deleteria”

La nota showgirl argentina ha espresso il suo parere sull’attuale emergenza sanitaria che sta travolgendo il Paese. Intervistata per l’AdnKronos, Belen Rodriguez ha affermato che la recente Fashion Week di Milano avrebbe dovuto essere sospesa per evitare di alimentare il contagio.“Se avessero evitato di fare la settimana della moda forse tutto questo non sarebbe successo. Sono arrivati voli da zone che non erano al sicuro. Secondo me è da lì che è partito tutto. Se dopo la Cina siamo diventati il paese più infetto nel mondo, c’è qualcosa che è andato storto. La settimana della moda è stata deleteria”.

“Dobbiamo aiutarci a vicenda, tragedia senza precedenti”

La moglie di Stefano de Martino non le manda a dire anche all’attuale esecutivo italiano: “Il Governo doveva attivarsi prima. La verità in mano non ce l’ha nessuno, non sappiamo neanche se la cosa si risolverà stando a casa ma il popolo deve attenersi a quello che ci dice il Governo altrimenti questa storia non finisce più’. Dobbiamo aiutarci a vicenda, siamo tutti molto demoralizzati quindi se ognuno inizia a guardare anche l’orto dell’altro e non solo il suo forse riusciamo ad uscirne il prima possibile”. Come tanti altri personaggi dello spettacolo e del web, l’imprenditrice ha pubblicato nelle storie di Instagram la frase ‘andrà tutto bene’. “È per dare coraggio non solo agli altri ma anche a me stessa. È una situazione complessa e da un punto di vista economico è una tragedia senza precedenti. Non siamo abituati a queste cose, se ci uniamo ce la possiamo fare ma siamo tutti nella stessa identica barca’’, ha precisato la Rodriguez.

Le dirette su Instagram, il nuovo intrattenimento per gli italiani in quarantena

Nel frattempo, come tantissimi suoi colleghi, Belen sta organizzando delle dirette per intrattenere i tanti follower che la seguono da casa in questo difficile momento: ‘”Mi sto inventando qualcosa per intrattenere le donne, magari mi collego, parliamo un po’ tra di noi, ci trucchiamo, insomma cerchiamo di passare un po’ il tempo”, ha concluso.