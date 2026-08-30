Belén Rodriguez, dietrofront inatteso di Gaetano Fidanzati: è di nuovo amore, annuncio e retroscena

Ennesimo colpo di scena nella vita sentimentale di Belén Rodriguez: la storia d’amore con Gaetano Fidanzati, che sembrava ormai essere finita su un binario morto, ha ripreso quota. Lo ha annunciato la stessa showgirl argentina attraverso alcune storie pubblicate su Instagram. Attualmente il personal trainer e la modella si trovano sull’isola di Albarella, rifugio estivo prediletto della famiglia Rodriguez. Belén, nella giornata di domenica 30 agosto, ha prima immortalato il fidanzato intento a farsi una doccia all’aperto, con tanto di cuoricino a impreziosire l’immagine; poi ha scattato una foto ai suoi piedi e a quelli del compagno, al quale ha rivolto una dedica alquanto romantica: “Basta andare, io e te, complici in ogni orma”. In altre parole, non c’è alcun dubbio sul fatto che la relazione non sia naufragata.

Gaetano Fidanzati e Belén Rodriguez: dalla pausa al ritorno di fiamma

Gaetano e Belén non apparivano insieme da prima di Ferragosto. Lui aveva riferito di aver messo in pausa la relazione dopo il caso scoppiato attorno alla fidanzata per alcune paparazzate realizzate in Sardegna nella notte tra il 14 e il 15 agosto. La modella è stata sorpresa in compagnia di un gruppo di amici a Porto Cervo e, a notte fonda, è sembrato che abbia stretto la mano a un ragazzo, come emerso da una foto diffusa dal giornalista Gabriele Parpiglia. Quella sera Fidanzati si trovava a Forte dei Marmi.

Il personal trainer, dopo che è scoppiato il gossip, ha riferito di aver messo in stand by la love story, aggiungendo che alcuni dettagli della vicenda che ha coinvolto Belén non gli tornavano. Nel frattempo la modella ha smentito di aver tradito Fidanzati, affermando di aver semplicemente trascorso una serata con amici di vecchia data e di non aver fatto nulla di male.

Fatto sta che da allora lei e Gaetano non si sono più mostrati assieme pubblicamente. Si pensava che il rapporto si fosse completamente arenato e che i due avessero preso strade separate. Nelle scorse ore, invece, il colpo di scena: la coppia è viva e vegeta. La crisi è stata superata.