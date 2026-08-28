Belén Rodriguez con la flebo al braccio fa incetta di critiche ed esplode: lo sfogo

Belén Rodriguez è tornata a far parlare di sé. Stavolta non per il fidanzato o ex (non si è ancora capito se abbia fatto pace o meno con Gaetano Fidanzati), bensì per un video pubblicato su Instagram in cui si è immortalata mentre stava cantando con una flebo al braccio. Il filmato, non appena è stato diffuso online, è stato commentato da parecchi utenti curiosi, alcuni dei quali hanno criticato la modella argentina, affermando che faccia di tutto per attirare l’attenzione su di sé. Qualcuno ha esagerato, innescando la dura reazione dell’ex moglie di Stefano De Martino, la quale, oltre a spiegare perché si stava facendo una flebo, ha replicato a muso duro ai biasimi ricevuti.

Belén Rodriguez si riprende mentre fa una flebo e piovono critiche: la risposta della showgirl

“Ma quale sarebbe il problema di una flebo? Sono influenzata ed è un booster di vitamine per stare meglio. Per non annoiarmi, mentre me la somministrano, canto. Ma perché non ti fai una padellata di cavoli tuoi? Invidiosa”, ha tuonato Belén nel rispondere all’intervento tutt’altro che carino di una donna. Dunque, nulla di preoccupante o allarmante. La modella ha semplicemente fatto una ‘ricarica’ di vitamine.

Nelle scorse ore Belén ha ingaggiato un altro botta e risposta con un utente. In particolare, una persona ha sostenuto che sia un’esibizionista. Chi ha scritto tale commento pensava di ferire la showgirl. Si è sbagliato di grosso, visto che la modella ha così risposto: “Amore, se non fossi un’esibizionista non farei il lavoro che faccio”.

Belén e Gaetano Fidanzati: storia al capolinea?

Nel frattempo Belén continua a essere chiacchierata dal gossip del Bel Paese. Sembrava che avesse ritrovato l’amore dopo essersi legata a Gaetano Fidanzati. E in effetti, come lei stessa ha dichiarato in tempi non sospetti, si era innamorata. Il problema è che a Ferragosto si è verificato un giallo che ha catapultato la relazione in crisi.

Rodriguez è stata paparazzata in Sardegna con un gruppo di amici. In uno scatto è sembrato che tenesse la mano di un uomo. Il tutto mentre Fidanzati si trovava a Forte dei Marmi. Dopo che è esploso il caso, Gaetano ha reso noto di aver deciso di mettere in pausa la love story. Da allora non si è più mostrato pubblicamente con la fidanzata. O forse già ex!