Belen rinuncia a Temptation Island Vip: il motivo e chi prenderà il suo posto

Perché Belen non sarà la nuova conduttrice di Temptation Island Vip

Da quando Simona Ventura è tornata in Rai è mistero su chi sarà la nuova conduttrice di Temptation Island Vip. Se la versione Nip resta saldamente nelle mani di Filippo Bisciglia, per la versione Vip si cerca un’altra presentatrice donna. Nelle ultime settimane sembrava certa la conferma di Belen Rodriguez, che sta vivendo una stagione d’oro in tv dopo i successi di Sanremo Young e Colorado. Ma, a quanto pare, la showgirl argentina sarà costretta a fare un passo indietro. Come riporta il settimanale Spy nell’ultimo numero in edicola, Belù è già stata confermata a Tu si que vales e i tempi di lavorazione dello show del sabato sera non sarebbero compatibili con il reality show girato in Sardegna. Inoltre ci sarebbe il problema della sovraesposizione, che la Rodriguez vorrebbe evitare.

Belen preferisce Tu si que vales a Temptation Island Vip

Dunque sembra proprio che Belen Rodriguez farà a meno della seconda stagione di Temptation Island Vip – in onda a ottobre su Canale 5 – per dedicare anima e corpo a Tu si que vales. Che dal 2014 non fa che riscuotere grande successo sulla prima rete Mediaset. Basti pensare che l’ultima edizione – condotta da Belen con gli sportivi Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara – è riuscita a sfiorare il 30% di share. Lo show del sabato sera verrà inserito come sempre nel palinsesto a partire da settembre ma le puntate vengono registrate durante l’estate.

La probabile nuova conduttrice di Temptation Island Vip

Se non sarà Belen Rodriguez a condurre Temptation Island Vip, chi raccoglierà l’eredità di Simona Ventura? Stando a quando scrive sempre Spy i nomi in pole position sono soltanto due: Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi (che molto probabilmente lascerà il Grande Fratello Vip). Chi la spunterà?