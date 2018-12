Belen riunisce la famiglia: anche il padre Gustavo presente alla cena di Natale

Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez festeggiano insieme: a tavola con loro anche la mamma Veronina, Ignazio Moser e il padre Gustavo

Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez hanno trascorso una serata all’insegna dell’allegria e della spensieratezza ieri sera. Una sorta cena di Natale anticipata dove, insieme a loro, c’erano anche gli amici più stretti e i familiari. Musica, balli, brindisi e scambio di regali, così i Rodriguez hanno festeggiato l’arrivo delle feste. Nel ristorante con loro anche Ignazio Moser, Santiago, mamma Veronica e – guardando bene una stories postata da Belen – sembrerebbe anche il padre Gustavo. Tutti al tavolo della showgirl argentina appaiono felici e sereni. I membri della famiglia Rodriguez, considerando tutto quello che è stato detto e scritto su di loro in questi giorni, hanno dimostrato così di essere capaci di guardare avanti e, cosa più importante, di restare uniti sempre e comunque.

Belen riunisce la famiglia, tutti presenti: al tavolo con loro si si intravede anche il padre Gustavo

La notizia pubblicata questa settimana dal Corriere.tv (dove si parlava del ricovero del padre di Belen per problemi di salute), non è stata mai direttamente commentata dalla famiglia Rodriguez. Né Belen e né Cecilia o Jeremias sono intervenuti pubblicamente per dire la loro in merito alla questione, scegliendo in questo modo il silenzio come riposta agli articoli usciti sul loro conto negli ultimi giorni. Tutti e tre, però, con i video condivisi su Instagram ieri sera hanno fatto vedere di essere oggi tranquilli e sereni ma, soprattutto, uniti. Al tavolo con loro, come anticipato sopra, sembrerebbe intravedersi anche la figura del padre Gustavo. Partecipe, tranquillo e circondato dalle persone che più ama.

Gustavo Rodriguez ricoverato in ospedale: l’uomo sarebbe stato trovato in uno stato di “Fortissima alterazione”

Tutto quello che sappiamo sul ricovero di Gustavo Rodriguez lo abbiamo appreso martedì 18 dicembre dall’articolo pubblicato dal Corriere.tv. L’uomo sarebbe stato trovato domenica sera in uno stato di “Fortissima alterazione” e, per questo motivo, sarebbe poi stato portato dalle forze dell’ordine in ospedale.