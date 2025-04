Belen, Nikita la imita: provocazione o altro? (ipotesi)

Che Belen Rodriguez sia una dei vip più chiacchierati dal gossip non vi sono dubbi ma dopo l’imitazione da parte di Virginia Raffaele, anche Nikita Pelizon ha deciso di imitarla, facendo incuriosire il web con una foto sui social. Il motivo? Non vi sono dettagli certi al riguardo ma non sarebbe la prima volta che l’ex gieffina prende di mira la modella argentina.

L’imitazione di Nikita

E’ di poche ore fa la foto che ha incuriosito il web. Si tratta di uno scatto pubblicato da Nikita Pelizon in cui si mostra intenta ad imitare Belen Rodriguez. Indossa una parrucca con un caschetto castano e liscio, proprio come il taglio della modella argentina, ha delle labbra carnose ed un reggiseno di pizzo che mette in risalto le sue forme. Poi l’annuncio: “Sabato alle ore 18, Belens”.

Il motivo dell’imitazione

Oltre alla foto, Nikita non ha rivelato i motivi che l’hanno spinta ad imitare la Rodriguez. Dunque, i fan e tanti utenti che hanno visto lo scatto non solo si sono incuriositi ma non vedono l’ora di scoprire cosa si nasconda dietro questa scelta. Molti utenti ritengono che si tratti di una provocazione ma per saperlo bisogna aspettare ancora qualche giorno. Per adesso, la diretta interessata, non avrebbe reagito alla storia di Nikita e sono tanti a credere che continuerà a non farlo per evitare di alimentare ulteriori voci.

Il retroscena

Non è la prima volta che Nikita imita Belen. Vi ricordate quando era nella casa del Grande Fratello e iniziò a scherzare, ironizzando sulla modella argentina? All’epoca, fece innervosire parecchio Antonino Spinalbese, ex della Rodriguez. L’hair stylist disse di percepire un atteggiamento simile a quello della mamma di sua figlia da parte di Nikita. In particolare, la Pelizon era solita ripetere sempre una frase in sua presenza, la stessa usata normalmente dalla showgirl argentina.

Che fa oggi Nikita

Nikita Pelizon è molto seguita sui social dove non perde occasione di condividere alcuni momenti della sua vita pubblica e privata. Qualche settimana fa ha aggiornato i fan sul suo stato di salute; altre volte, invece, ha pubblicato dettagli sui suoi progetti lavorativi. Impegnata nel mondo della moda e dell’intrattenimento, è anche appassionata di percorsi di benessere tato che ha aperto un progetto online a pagamento. Ha partecipato al Grande Fratello dove si è fatta conoscere sotto diversi punti di vista. Dopo il reality è diventata sempre più popolare, al punto che il pubblico vorrebbe rivederla in un altro programma tv. Chissà se l’imitazione di Belen sarà soltanto un nuovo trampolino di lancio?