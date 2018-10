Belen, Martin Castrogiovanni spiazza la Rodriguez: dolci parole

Belen Rodriguez: le dolci dichiarazioni del collega Martin Castrogiovanni

Martin Castrogiovanni è entrato nel cuore degli italiani. Il noto ex giocatore di rugby è ormai un volto amatissimo del programma tv Tu Si Que Vales, in onda su Canale 5 ogni Sabato in prima serata. Il simpatico argentino ha portato nello studio Mediaset tantissima ironia e soprattutto allegria, oltre ad un travolgente senso dell’umorismo e un inconfondibile accento argentino. Il neo-conduttore ha rilasciato una curiosa intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Castrogiovanni ha parlato dei suoi sogni per il futuro, di come si sente nei panni di questo suo nuovo ruolo professionale e del rapporto stretto con i suoi colleghi. A quanto pare, l’uomo sta cercando di restare con i piedi ben saldi a terra, ma nonostante ciò non nega il suo grande desiderio di condurre un programma tutto suo.

Martin Castrogiovanni sorprende Belen Rodriguez: parole importanti

Martin Castrogiovanni ha rivelato ciò che pensa di ognuno dei suoi colleghi a Tu Si Que Vales. Tra tutti, l’argentino ha stretto un meraviglioso rapporto di amicizia con Belen Rodriguez. Sarà forse per le origini in comune?! A Tv Sorrisi e Canzoni Castrogiovanni svela: “Essere entrambi argentini ci ha avvicinati molto. A volte viene criticata, anche duramente, ma sono solo pregiudizi. Belen è diversa da come può apparire. Io che la conosco posso dire che è una grande donna, molto sensibile e molto intelligente.” A quanto pare, tra i due si è instaurato un bellissimo rapporto. Non a caso, sui social c’è stato modo di vedere foto e video di Martin in compagnia della Rodriguez anche al di fuori dell’ambiente di lavoro.

Tu Si Que Vales, i giudici: parla Martin Castrogiovanni

Martin pare avere un buon rapporto con tutti i suoi colleghi. Il rugbista ha una buonissima opinioni di tutti i giudici. Nel corso dell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha speso delle bellissime parole nei confronti di tutti. L’argentino adora in diverso modo ogni giudice di Tu Si Que Vales e a prima vista anche loro sembrano ricambiare.