Belen, le foto dopo la gravidanza: i fan notano dei dettagli, c’entra il ventre

Belen Rodriguez, dopo circa 40 giorni aver partorito, è già in formissima. Il fisico dell’argentina è già tornato simile a quello che aveva prima della dolce attesa. A confermarlo una volta di più ci ha pensato la stessa sudamericana che si è immortalata in una serie di scatti poi divulgati su Instagram. Ventre piatto, tonicità e la sua solita sinuosità: naturalmente i fan hanno apprezzato, notando un paio di dettagli. Il primo è appunto che la modella pare non essere nemmeno reduce da una gravidanza (non sono mancati i soliti mugugni che l’hanno invitata a smetterla di mettersi in mostra visto che ormai “tutti hanno capito che è tornata in forma”). L’altro dettaglio è quello relativo al ventre, che ‘Belu’ tiene minuziosamente celato.

In questo caso non c’è alcun segreto o alcun problema che riguarda Belen, nonostante qualche fan abbia avanzato teorie fantasiose. Semplicemente l’argentina, come ogni donna che ha partorito, ha bisogno di qualche settimana per riprendersi perfettamente. Come si è detto la sua linea pare già al limite della perfezione ma il ventre è la parte che impiega un poco di più a tornare come un tempo. Quello della Rodriguez si è praticamente già sgonfiato ma è probabile che sia rimasto un poco molle, flaccido, intorpidito. E che lei preferisca non mostrarlo. Insomma, tutto nella norma visto che la pancia, dopo essere stata ‘stirata’ al massimo ed essersi svuotata improvvisamente, necessita di settimane per riassestarsi e per far sì che i tessuti si rimettano a posto.

Recentemente la modella argentina, intervistata da Chi Magazine, ha raccontato diversi aneddoti relativi al suo parto, compreso uno inerente ai suoi ex fidanzati. In particolare ha dichiarato che tutti, nessuno escluso, dopo la nascita di Luna Marì, si sono fatti vivi per felicitarsi con lei e augurarle il meglio.

Dalla scorsa estate Belen ha intrecciato una love story con l’hair stylist Antonino Spinalbese, di undici anni più giovane di lei. Inizialmente la Rodriguez, vista la differenza di età, ha avuto un attimo di disorientamento che è stato presto messo in archivio. Perché quando ci sono i sentimenti, c’è tutto. E non c’è età che tenga.